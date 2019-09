Simulierter Bus-Unfall fordert 80 Einsatzkräfte heraus

Eine Feuerwehr-Großübung, wie es sie in dieser Form seit 15 Jahren nicht mehr im Landkreis Ravensburg gab, lockte am Samstag nach Schätzungen der Polizei rund 350 Zuschauer an den Ortsrand von Wilhelmsdorf. 180 Einsatzkräfte von der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund kümmerten sich bei einem angenommenen Verkehrsunfall, an dem ein Omnibus und zwei Personenautos beteiligt waren, um 49 geschminkte Verletzte. Bei der Übungsannahme wurden fünf Todesopfer beklagt.

„Sie haben heute eine Übung auf höchstem Niveau gesehen“, zog Kreisbrandmeister Oliver Surbeck nach zwei Stunden ein positives Fazit vom Verlauf der Hilfsaktionen. Surbeck führte als kenntnisreicher Moderator durch den Übungsverlauf. Einfühlsam ließ er die Zuschauer an allen wichtigen Details teilnehmen, die von den Rettern zu bewältigen waren. Der Wilhelmsdorfer Feuerwehrkommandant Wolfgang Diesing, Gesamtverantwortlicher der Übung, sprach im Rückblick von einer „super Zusammenarbeit unter den Feuerwehren“. Die Übung sei verlaufen, wie erhofft. „Natürlich gibt es noch Dinge, die verbessert werden müssen.“ Das wird in den Nachbesprechungen Thema sein. Sein Schlusswort: „Gott möge uns vor so einem Szenarium im Ernstfall schützen.“ Ähnlich äußerte sich die Wilhelmsdorfer Bürgermeisterin Sandra Flucht. „Ich hoffe inständig, dass wir von so einem Unfall verschont bleiben. So etwas im Ernstfall mag ich mir gar nicht vorstellen.“ Eine solche Übung diene aber in erster Linie dazu, dass die Einsatzkräfte auf einen möglichen Ernstfall so gut wie möglich vorbereitet sind.

Als sachkundiger Beobachter der Szene war Uli Licht aus Neu Ulm angereist, ehrenamtlicher Fachberater für Omnibusrettung und in dieser Eigenschaft im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Er ist seit über 45 Jahren im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr tätig. Sein fachmännisches Urteil: „Feuerwehrmäßig ist alles sehr gut abgelaufen. Kleinigkeiten gibt es immer anzumerken.“ Leider seien solche realistischen Übungen mit einem Omnibus im Zentrum sehr selten, da es kaum geeignete Übungsobjekte gebe. Deshalb gebühre dem örtlichen Busunternehmer Christof Bühler, der das Fahrzeug zur Verfügung stellte, ein besonderes Lob.

Schon am Vormittag wurden 49 Darsteller von Verletzten aus den Reihen der Jugendfeuerwehr, des Jugendrotkreuzes, der DLRG und weiteren Freiwilligen, darunter auch Schulsanitäter, professionell geschminkt. Vier Beobachter betreuten während der Übung die Mimen. Diese wurden auf zwei Autos und den Bus verteilt. In der Übungsannahme waren die Autos bei einem Überholvorgang zusammengeprallt. Ein Wagen rollte die Böschung hinunter, der andere blieb am Straßenrand. Im Zuge des Unfalls kam der Omnibus von der Straße ab und landete schräg an einem Abhang. Den Zuschauern bot sich ein Bild des Schreckens. „Wir haben hier keine Schauübung aufgebaut, sondern Sie sehen hier einen völlig realen Hintergrund. Alles ist anspruchsvoll und realitätsnah“, schilderte Oliver Surbeck die Übungsannahme. Die Rettungskräfte wussten laut Surbeck nicht genau, was auf sie zukommt. Live konnten die Besucher über Lautsprecher mithören, wie Surbeck als Unfallmelder die Rettungsleitstelle in Ravensburg von dem Unfall informierte. Wirklichkeitsnah simulierte der Kreisbrandmeister die Aufgeregtheit des Anrufers.

Dieser meldete eingeklemmte Personen, aber auch von Toten war die Rede. „Im Bus, der auf der Seite am Abhang liegt, schreien Kinder. Und da drüben liegt einer, der hat keinen Kopf mehr.“ Die Insassen lagen kreuz und quer, der Busfahrer war eingeklemmt und wurde als letzter Verletzter befreit. Surbeck ließ die Zuschauer an den weiteren Abläufen der Alarmierung teilhaben. Aus der Ferne waren dabei schon die Signalhörner von Feuerwehr und DRK zu hören.

Als erstes traf der Kommandowagen der Wilhelmsdorfer Feuerwehr ein. Kommandant Wolfgang Diesing verschaffte sich ein Bild von der Lage. Schnell war klar, dass weitere Rettungskräfte von anderen Standorten zur Hilfe gerufen werden müssen. Den eigenen Leuten gab Diesing Anweisungen, was diese im ersten Zugriff machen sollten. Rund 20 Minuten waren die Wilhelmsdorfer auf sich angewiesen, bis erste Hilfskräfte aus Pfullendorf eintrafen. Dazwischen wurde laut Übungsannahme die Oberschwabenklinik von dem Unfall informiert. Diese alarmierte wiederum zusätzliche Ärzte und Helfer, die sich im Ernstfall in der Klinik um die erwarteten Verletzten kümmern sollten. Uli Licht verdeutlichte den Beobachtern, dass bei einem Unfall mit einem Omnibus anders vorgegangen werden muss, als es sonst geübt wird. So wurde beispielsweise die Drehleiter als technischer Zubringer von schwerem Gerät genutzt. Den großen Überblick über das weitläufige Einsatzgelände verschaffte eine Drohne. Diese lieferte Fotos direkt ins Einsatzleitfahrzeug.

Nach zwei Stunden waren dann 47 teils schwerst verletzte Personen aus den beiden Autos und dem Bus geborgen. Zwei Mimen simulierten Todesopfer, drei angenommene Tote waren als Puppen zu sehen. Die seelische Betreuung übernahmen Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV).

Über 60 Helfer des DRK kamen von den Bereitschaften Altshausen, Aulendorf, Baienfurt-Baindt, Mochenwangen, Ravensburg, Weingarten, Wilhelmsdorf, Waldburg, Vogt und Illmensee. Dazu waren hauptamtliche Kräfte der Rettungsdienst GmbH Bodensee-Oberschwaben samt Notarzt bei der Übung vor Ort. Die erwarteten zwei Rettungshubschrauber konnten wegen aktueller Einsätze nicht an der Übung teilnehmen.