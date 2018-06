Sendemast für Mobilfunkanlagen soll an den Öschweg

Der neue Sendemast für die Mobilfunkanlagen in Wilhelmsdorf soll aller Voraussicht nach auf dem Gelände der Vermittlungsstelle der Telekom am Öschweg gebaut werden. Nach intensiver Diskussion sprach sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit für diesen Platz aus. Keinen Erfolg hatten damit die Bürgerproteste der vergangenen Wochen. Die Bürgerinitiative Mobilfunk hatte sich – wie berichtet – für einen weiter vom Wohngebiet entfernten Masten am Bauhof ausgesprochen. Auch eine Unterschriftenliste, in der sich 174 Unterzeichner gegen die Bauabsicht am Öschweg ausgesprochen hatten, konnte das Votum nicht zu ihren Gunsten beeinflussen. Die Entscheidung fiel mit zwölf Ja-Stimmen, einer Enthaltung und den Nein-Stimmen der Räte Andreas Schelshorn und Peter Andresen. Letztere machten sich für einen Platz am Bauhof stark.

Die rund 60 Besucher der Sitzung, meist Befürworter des Bauhof-Standorts, nahmen die Entscheidung des Gremiums zunächst betroffen, aber erstaunlich ruhig zur Kenntnis. Doch Gespräche im Anschluss an die Sitzung zeigten, dass die Diskussion in der Gemeinde noch nicht zu Ende sein dürfte. Artikuliert wurde eine große Enttäuschung über das Abstimmungsverhalten im Rat.

„Wir nehmen die Bedenken in der Bevölkerung sehr ernst. Ebenso ernst nehmen wir aber auch die Forderung nach einer guten Mobilfunkversorgung in Wilhelmsdorf“, stimmte Bürgermeisterin Sandra Flucht auf die Thematik ein. „Unser Spagat ist es, den Betreibern der Sendeanlagen einen geeigneten Standort vorzuschlagen.“ Dabei spiele die Verringerung der Immissionen durch die Strahlen auf das unbedingt notwendige Maß eine große Rolle. „Ich verstehe die Bedenken der Menschen im Umfeld einer solchen Anlage. Aber wenn große Flächen von einer ausreichenden Versorgung abgehängt werden, dann gibt es dafür bei den Nutzern von Mobilfunkendgeräten kein Verständnis“, argumentierte die Bürgermeisterin.

Den Standpunkt der Netzbetreiber erläuterte in der Sitzung Frank-Dieter Käßler, Kommunalbeauftragter der Deutschen Telekom. Er hatte zuvor schon in nichtöffentlicher Sitzung die Fragen der Gemeinderäte beantwortet. Nach dessen Erläuterungen soll es zu einem Stimmungsumschwung hin in Richtung Öschweg gekommen sein, war am Tag nach der Sitzung aus Teilnehmerkreisen zu hören.

Käßler hob zunächst hervor, dass von der Politik eine qualitativ hochwertige flächendeckende Mobilfunkversorgung gefordert wird. Dies sei auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass das mobile Datenvolumen rasant ansteige, weil Nutzer erwarten, überall von ihren Endgeräten aus sowohl private als zunehmend auch geschäftliche Vorgänge erledigen zu können. Käßler stellte in den Raum, dass eine optimale Versorgung die Immissionen verringere, weil weniger Leistung benötigt werde. „Das benutzte Endgerät ist der eigentliche Immissionsträger“, erklärte der Telekom-Mitarbeiter. Dazu müsse man auch wissen, dass veraltete mobile Telefone im Festnetz ebenso wie die W-Lan-Versorgung in den Häusern ungleich höhere Strahlenwerte erzeugen, als die von Mobilfunkmasten ausgehenden Immissionen.

Netzbetreiber zieht den Öschweg anderen Straßen vor

„Als Netzbetreiber kommt für uns nur der Öschweg infrage“, stellte Käßler klar. Diese Haltung untermauerte er mit der Darstellung technischer Gründe, weshalb der Standort Bauhof sich nicht für eine optimale Versorgung eigne. Hier könnten sich Sendeanlagen gegenseitig stören, hieß es auf Nachfrage von Christof Bühler. „Am Standort Bauhof könnten wir nur zwei Sektoren sinnvoll betreiben.“ Dabei zeigte sich Käßler aber auch überzeugt davon, dass über kurz oder lang ein weiterer Standort oder sogar mehrere für Mobilfunkmasten notwendig werden, sollte die Entwicklung im Mobilfunkbereich so schnelllebig weitergehen wie derzeit.

Aufmerksam wurde eine weitere Aussage von Frank-Dieter Käßler aufgenommen. „Wir bieten hier ein Entgegenkommen. Schließlich haben wir einen gültigen Vertrag für die Anlage auf der Gotthilf-Vöhringer-Schule. Wir sind bereit über eine Ablösung zu reden. Wir geben aber kein Geld für einen Standort aus, der keinen Sinn macht.“ Aus technologischer Sicht sei der Öschweg eindeutig besser. Dass die Telekom Eigentümerin des Grundstücks mit Vermittlungsstelle am Öschweg ist spiele eher eine untergeordnete Rolle.

Im Anschluss an die Diskussionsrunde fasste Bürgermeisterin Flucht die Ergebnisse wie folgt zusammen: „In der Summe geht die potentielle Gesundheitsgefahr eher nicht von der Sendeanlage sondern von den Endgeräten aus. Je näher der Mast am Endgerät ist, desto besser.“ Nach Abwägung aller Chancen und Risiken sehe sie den Standort Öschweg als die beste Lösung an. Dieser Argumentation folgte die überwiegende Mehrheit des Gemeinderats. Im Beschluss pro Öschweg wurde die Gemeindeverwaltung zusätzlich beauftragt, nach Möglichkeiten der Optimierung des Standorts zu suchen mit dem Ziel, die Immissionen zu senken. Die spannende Frage ist nun, wie die Gruppe der Bauhof-Befürworter auf diese Entscheidung reagieren wird.