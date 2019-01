Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbundes startet am 23. Februar zusammen mit dem Schwäbischen Heimatbund und der Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Kloster Heiligkreuztal (bei Riedlingen) mit einer neuen vierteiligen Seminarreihe zum Thema Heimat. Daran ist auch das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf beteiligt. Vorgestellt werden zwei Regionen im ländlichen Raum: die Region Schwäbische Alb und Teile der Region Oberschwaben.

Die Seminarreihe gliedert sich in vier Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal (Modul 1, 3 und 4) sowie im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf (Modul 2).

Die Module können sowohl als Gesamtpaket, wie auch einzeln besucht werden. Innerhalb der einzelnen Module wechseln sich Exkursionen mit Vorträgen ab, die von wechselnden Fachreferenten begleitet werden und das jeweilige Thema konkret und praktisch vertiefen.

Modul 1 „Von Heimatliebe, Weltoffenheit und Bräuchen“ findet am 23. Februar statt. Darauf folgt Modul 2 „Dem Moor auf der Spur“ am 27. April. Modul 3 widmet sich „Frommen Frauen, Wegzeichen und Ziegen“ am 20. September. In Modul 4 dreht es sich um das Thema „Von Dörfern im Wandel“ am 21. September.