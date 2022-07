Segelfreizeit am und im Illmensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für eine Woche verlagerte das SBBZ St. Christoph in Zußdorf seine Klassenzimmer auf den Illmensee. Zwei Jahre lang konnten die SchülerInnen von diesem Event nur träumen. Geimpft, genesen, getestet. So starteten alle Stufen und Kindergarten am Montagmorgen an den Illmensee. Das einzige Unbeständige war das Wetter.

Davon ließen sie sich die jungen Seefahrer aber nicht abhalten. Einige genossen das Event vom Ufer aus, andere stiegen mutig in die kleinen Boote und trieben mit leichtem Wind über das Wasser. Die Sicherheitsweste war Pflicht und mit kleiner Einweisung ging es los.

Die Wellen lenkten mit, der Wind übernahm die Führung und Roland Zupanc auf dem E-Boot war immer in der Nähe. Das kleine Segelboot schaukelte, die jungen Segler schaukelten entspannt mit, lehnten sich zurück und schauten verträumt den weißen Wolken nach.

Vier Segelboote stellte die Stiftung FIDS zur Verfügung. Jeder, der mochte, durfte mit dem Segelboot auf das Wasser. Andere saßen lieber am Ufer oder fuhren bei Roland Zupanc im Motorboot mit. Einige schwammen mit und ohne Hilfe im See oder bewegten ihre Füße im frischen Nass.

Die Segelwoche am Illmensee bedeutete für die SchülerInnen, ihren gewohnten Schulraum zu verlassen. Dadurch vergrößerten sie den Lernort und ließen sich auf etwas Neues ein. Ihre Körper erfuhren in den Segelbooten andere Impulse. So erlebten sie eine neue Wahrnehmung. Mit Stolz erfüllt, wurden sie mutiger, selbstbewusster und selbstbestimmter. Gerhard Rees und Roland Zupanc, Lehrer in St. Christoph, spornten jeden Einzelnen an, akzeptierten aber auch ein Nein. Als Rettungsschwimmer verfügen sie auch über das Bodenseeschifffahrtspatent. Sie und ihr Team organisierten und begleiteten die Segelwoche.

Die „Stiftung für integratives Behindertensegeln (FIDS)“ stellten ihre Boote zur Verfügung. Durch den gezielten Einsatz des Segelsports in Therapie, Persönlichkeitsbildung und Freizeitgestaltung will die Stiftung Menschen mit Assistenzbedarf integrieren und fördern.

SchülerInnen und Mitarbeitende von St. Christoph bedanken sich bei Wolfgang Schmid von FIDS für die kostenlose Bereitstellung von Segelbooten, E-Boot sowie dem notwendigen Zubehör. Des Weiteren gebührt der Dank der Agentur PVM für die kostenlose Nutzung von Strandbad und Liegewiese sowie der Gemeinde Illmensee für die kostenlose Nutzung des Seegeländes.