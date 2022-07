Schwimmer, Kanuten und Tischtennisspielende erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz vieler Planänderungen und Spielverzögerungen zeigten die Tischtennisspielenden der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen ihr Können. Manfred Benz erreichte bei den Einzelspielen Herren einen guten 6. Platz in seiner Alters- und Leistungsklasse. In der Damen-Einzel-Konkurrenzen erkämpften sich – in insgesamt je vier Spielen – Christine Reiner und Martha Leyhr Bronze in ihrer Kategorie, Christa Schrade und Gaby Fischer erspielten Silber.

Auf der Regattastrecke Grünau fanden die Kanuwettbewerbe statt. Trotz wenig Trainingsmöglichkeiten startete das Unified-Doppel Alexander Schneider und Johannes Ehrismann auf die 200 Meter Strecke. Im Finale musste Alexander Schneider mit Nils Tünnessen als Partner antreten, da sein Partner aus beruflichen Gründen früher abreisen musste. Für das neu besetzte Boot reichte es zu einem beachtlichen 6. Platz.

Im Freistil auf 25 Meter traten vier Sportler*innen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an. Jede*r startete in der Klassifizierung und in den Finalläufen. In ihren Gruppen erreichten Sascha Beck Gold, Franziska Görgen Silber, Jasmin Kaufmann Bronze und Martina Knapp den 6. Platz.

60 Sportler*innen und Betreuer*innen der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen nahmen bei den Nationalen Spielen von Special Olympics (SO) vom 19. bis 24. Juni teil. Bei sieben von 40 Sportarten waren sie aktiv dabei. Die Wilhelmsdorfer Delegation erlebte sechs Tage viele spannende Begegnungen auf und neben dem Sportplatz. Besonders zu nennen sind die Eröffnungsfeier in der Alten Försterei, ein Besuch im Berliner Zoo, Schifffahrt auf der Spree und Besichtigung des Geschichtsmonumentes Teufelsberg und natürlich die Abschlussfeier am Brandenburger Tor. Zwischendurch gab es eine große Athletenparty am Brandenburger Tor und ein gemeinsames Grillen aller Wilhelmsdorfer Teilnehmenden.

2023 finden in Berlin die Worldgames von SO statt. Wilhelmsdorf ist eine von 216 Host Towns (Gastgeberkommunen) in Deutschland. Sportler*innen von den Färöer werden in Oberschwaben zu Gast sein, bevor es Mitte Juni 2023 nach Berlin geht.