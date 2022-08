Schulleiter Jochen Hallanzy in den Ruhestand verabschiedet

Zum Schuljahresende haben die Zieglerschen Jochen Hallanzy in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit 1992 leitete er das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) am Wolfsbühl Wilhelmsdorf. Das teilen die Zieglerschen in einem Schreiben mit.

Jochen Hallanzy hatte Sprachheil-und Lernbehindertenpädagogik studiert. Nach seinem Studium und Referendariat wurde er Klassenlehrer in Wilhelmsdorf an der damaligen Gehörlosenschule, bereits sechs Jahre später übernahm er die Schulleitung. „Somit hatte ich als Sprachheilpädagoge neben den sprachbehinderten Schülern auch Kontakt zu den hörgeschädigten Schülern. Dabei wurde mir klar, dass unsere Schüler ganz normale Schüler sind. Sie können nicht oder nicht gut hören, aber was ihr Verhalten, ihre Streiche, ihre Lernfähigkeiten angeht unterscheiden sie sich nicht viel von den anderen Kindern“, erinnert er sich. Er ist froh, dass das Selbstbewusstsein der Menschen mit einer Hörschädigung in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist: „Ich erlebe unsere ehemaligen Schüler als sehr mündige Bürger, die ihr Leben in der Hand haben und sich am öffentlichen Leben genauso beteiligen, wie alle anderen auch.“

Gewürdigt wurde auch das ehrenamtliche Engagement Hallanzys – in Fachverbänden und in der Gehörlosengemeinschaft wie dem Berufsverband Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen, der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik und dem Verband Sonderpädagogik. Dessen Ehrenvorsitzender Thomas Stöppler überbrachte die Grüße seines Verbandes: Hallanzys Verdienst sei der Brückenschlag zwischen den Verbänden für Hörgeschädigtenpädagogik und Sprachheilpädagogik gewesen, würdigte er dessen Engagement.