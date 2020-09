Der Bund fördert des Ausbau des schnellen Internets in den Gemeinden Wilhelmsdorf und Fronreute mit insgesamt rund 546 000 Euro. Das gibt der Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) bekannt.

Wie der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg bestätigt, fördert der Bund über das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den digitalen Ausbau von drei Gewerbegebieten in Wilhelmsdorf und Fronreute.

Roland Fuchs, Bürgermeister von Königseggwald und Geschäftsführer des Zweckverbands, sagt dazu: „Die Breitbandversorgung mit Glasfaserkabeln ist ein besonders dringendes Thema für unterversorgte Gewerbegebiete. In Wilhelmsdorf wird der Ausbau der Gewerbegebiete ,Rotäcker’ sowie ,Unterer Luß’ mit 371 000 Euro unterstützt. Das entspricht einer Förderquote von 60 Prozent. 175 000 Euro fließen in Glasfaseranschlüsse des Gewerbegebiets „Baienbach“ in Fronreute. Hier beträgt die Förderquote 50 Prozent bei Gesamtkosten in Höhe von 350 000 Euro.“

In Wilhelmsdorf und Fronreute komme der Sonderaufruf „Gewerbe- und Industriegebiete“ gemäß der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Tragen. Roland Fuchs geht davon aus, dass die Arbeiten bis voraussichtlich September 2022 abgeschlossen sein werden. „Schnelles Internet in Gewerbegebieten ist heutzutage essentiell und verhindert, dass kleine und mittlere Unternehmen sowie große Industriebetriebe in andere Regionen abwandern. Dadurch werden natürlich auch Arbeitsplätze gesichert“, schreibt Axel Müller in seiner Pressemitteilung.