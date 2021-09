Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Riedhauser Straße in Wilhelmsdorf beschädigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter einen Gegenstand gegen das Fenster im ersten Stock geworfen hat. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.