Schüler verletzt sich bei Verkehrsunfall in Pfrungen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr an der Einmündung der Riedstraße in die Illmenseer Straße und die Wilhelmsdorfer Straße in Pfrungen ereignet hat. Laut Polizeibericht wurde ein Schüler leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer eines silberfarbenen Audi A3 befuhr die Illmenseer Straße aus Richtung Illmensee und bog an der Einmündung nach links in die Riedstraße ein. Hierbei übersah er offensichtlich den 14-jährigen Jungen, der auf seinem Schulweg die Riedstraße von links in Richtung Wilhelmsdorfer Straße überquerte. Der Schüler wurde durch das Auto erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der unter Schock stehende Jugendliche gab gegenüber dem Unfallverursacher an, dass ihm nichts passiert sei, womit sich der Unbekannte zufrieden gab und davon fuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schüler wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank sein. Er trug eine Brille und hat braunes, gelocktes Haar. Der Polizeiposten bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07584 / 92170.