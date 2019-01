Sandra Flucht kandidiert für Kreistag

Die Wilhelmsdorfer Bürgermeisterin Sandra Flucht bewirbt sich bei den Wahlen zum Ravensburger Kreistag um einen Sitz in diesem Gremium. Ihr Name wird auf der Kandidatenliste der Freien Wähler stehen. Das gab sie am Dienstagabend in der Sitzung des Wilhelmsdorfer Gemeinderats bekannt.

Flucht war 2016 als erste Frau im Landkreis Ravensburg auf den Bürgermeisterposten in Wilhelmsdorf gewählt worden. Sie setzte sich damals im ersten Wahlgang gegen mehrere Mitbewerber durch. Sie wurde damals Nachfolgerin für den langjährigen Bürgermeister Hans Gerstlauer. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ wird die langjährige Kreisrätin Josefine Haberkorn aus Wilhelmsdorf kein neues Mandat anstreben. Sie wird weder für den Kreistag noch für den Gemeinderat Wilhelmsdorf bei der Wahl am 26. Mai kandidieren. Josefine Haberkorn ist derzeit stellvertretende Bürgermeisterin und Mitglied der Bürgerliste.