Rollerfahrerin stürzt vor Schreck

Weil sie wegen eines entgegenkommenden Lieferwagens erschrocken ist, ist eine 20-jährige Motorrollerfahrerin am Dienstagnachmittag in Esenhausen gestürzt.

Die junge Frau fuhr laut Pressemitteilung der Polizei gegen 15.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Wilhelmsdorf. In der Linkskurve bei der Einmündung der Straße „Hohe Mauer“ kam ihr ein Lieferwagen entgegen. Darüber erschrocken, bremste die 20-Jährige stark ab und fiel in der Folge seitlich auf die Straße. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der Fahrer des Lieferwagens verhielt sich verkehrsgerecht.