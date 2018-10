Ringgenhof-Patient malt wie Salvador Dalí

Die Kunsttherapie ist in der Fachklinik Ringgenhof ein wichtiger Baustein auf dem Weg der suchtkranken Patienten in ein abstinentes Leben. Wie die Einrichtung mitteilt, begeben sich die Patienten mit verschiedenen Farben und Techniken oder auch mit Ton auf eine Entdeckungsreise ihrer kreativen und handwerklichen Fähigkeiten.

„Manche unserer Patienten entdecken in der Kunsttherapie eine verschollen geglaubte Begabung wieder, für andere sind die Kunsttherapie-Stunden komplettes Neuland“, wird Kunsttherapeut Peter Deuss in dem Text zitiert. In einem therapeutischen Prozess komme es, so der Fachmann, immer wieder zu magischen Momenten. „Da geschieht etwas, was äußerlich einen Ausdruck findet und gleichzeitig tief im Inneren eine Veränderung bewirkt.“

Besonders beeindruckt habe ihn jetzt ein mehrfach abhängiger Patient, der – inspiriert vom großen Künstler Salvador Dalí – in seiner Therapiezeit ein besonders Ölgemälde erstellt hat. Zu erkennen sind ein sich aufbäumendes Pferd, eine nackte, ruhende Frau und eine Uhr. „Das sind alles Elemente aus Werken Dalís. Jedes einzelne repräsentiert einen Abschnitt oder Baustein im Leben des Patienten“, erzählt Deuss. Bei einem Treffen erzählt der 47-jährige Künstler, dass ihn die Art Dalís, zu malen, schon lange fasziniert hatte. Der mehrfach abhängige Mann ist schon viele Wochen auf dem Ringgenhof. Gruppen- und Einzelgespräche mit Therapeuten und auch der Austausch mit Mitpatienten haben ihm geholfen, seine mehrfache Abhängigkeit in den Griff zu bekommen, heißt in dem Pressetext. „Wenn ich male, gehts mir sehr gut. Ich kann runterfahren und abschalten, manchmal gleich mehrere Stunden am Stück“, erzählt der Künstler.

„Die Arbeit mit Ölfarben erforderte Geduld, studieren und ausprobieren, sich Fehler gestatten und immer wieder Abstand nehmen, um dann die Arbeit weiterzuführen“, erklärt sein Kunsttherapeut. Seine Zeit auf dem Ringgenhof und auch seine Arbeit an diesem Werk habe es dem Patienten ermöglicht, sich mit seinem bisher gelebten Leben auseinanderzusetzen und sich zu versöhnen. „Ein langsames Vorgehen, Geduld aufbringen und es dann zu einem Schluss zu bringen, waren wesentliche Faktoren der gestalterischen Arbeit“, so Deuss weiter in der Pressemitteilung. Ein besonderes Highlight sei für den Künstler und auch für den Therapeuten ein gemeinsamer Besuch der Dalí-Ausstellung in der städtischen Galerie Überlingen gewesen.