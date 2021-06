Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Rennradfahrer erlitten, der am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Höhreute und der Landesstraße nach Tafern mit einem Auto zusammenstieß.

Der 57 Jahre alte Radler fuhr nach Angaben der Polizei in einer engen Kurze zu mittig und streifte so den entgegenkommenden Subaru. Der 71-Jährige Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Wegen seinen schweren Verletzungen wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.