Randalierer sind wieder in Wilhelmsdorf unterwegs

Montag für Montag, dazu oft auch noch unter der Woche das gleiche Bild: Hausmeister Wolfgang Diesing von der Grundschule und Hausmeister Bernhard Meschenmoser vom Bildungszentrum Wilhelmsdorf sind dabei, die Spuren nächtlicher Gelage, verbunden mit unbegreiflicher Zerstörungswut, zu beseitigen.

So auch wieder Anfang dieser Woche. Doch dieses Mal war es schlimmer als sonst. Nicht nur die üblichen zerbrochenen Flaschen liegen auf dem Gelände der Grundschule auf dem Wolfsbühl herum. Zusätzlich zerstörten die Unbekannten Teile des vor Kurzem für 4000 Euro neu hergerichteten Sportplatzes. Aus dem Kunststoffbelag wurden Teile herausgerissen.

Rollrasen herausgerissen

Frisch verlegter Rollrasen am Rande der Sportfläche wurde ebenfalls Opfer der Zerstörungswut. Die noch nicht fest angewachsenen Rasenteile wurden auf dem Platz verteilt. Nun muss eine Spezialfirma anrücken, um die Flächen zu säubern und wieder funktionsfähig zu machen. Das dürfte die Gemeindekasse wieder mit mindestens 1500 Euro belasten, schätzt der Hausmeister. Auf einem Basketballkorb sind ebenfalls Rasenstücke zu finden.

Mittlerweile zehn Anzeigen

Wolfgang Diesing ist im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ richtig sauer. „Ich musste heute Morgen eine Stunde lang auf dem ganzen Schulgelände Scherben zusammenkehren und mich um die Zerstörungen kümmern.“ Dann setzte er sich mit der Polizei in Verbindung und erstattete Anzeige.

Übrigens eine von zehn, die in den vergangenen Monaten von ihm bei der Polizei landeten. Dabei ging es zusätzlich auch um Schmierereien auf den Wänden der Schulgebäude. Oder zertrümmerte teure Glasflächen, die auf dem Pausenhof den Wind von den Ruhebänken abhalten sollten.

Verstärkte Kontrollfahrten

Übrigens waren in der Nacht zum Sonntag laut Diesing Polizeibeamte auf Streife und schauten sich auch auf dem Wolfsbühl um. Dabei bemerkten sie nichts Auffälliges. Die Täter müssen später angerückt sein. Am Sonntag bot sich dann der Anblick der Zerstörungen.

Der Hausmeister, im Ehrenamt auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf, will jetzt seine Kontrollfahrten am Abend und in der Nacht in seiner Freizeit mit dem Rad verstärken. „Die Randalierer sollen sich nie sicher fühlen, nicht ertappt zu werden.“

Ganz ähnliche Erfahrungen macht regelmäßig Bernhard Meschenmoser, als Hausmeister verantwortlich für Gymnasium und Realschule am Bildungszentrum. Zerschlagene Flaschen und Zerstörungen zu beseitigen, gehören zu seinem Arbeitsalltag.

Mögliche Zeugen, die über das nächtliche Treiben von Samstag auf Sonntag Angaben machen können, sollten sich an die Polizei in Altshausen oder die Gemeindeverwaltung Wilhelmsdorf wenden.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen