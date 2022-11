Quartierskonzept für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Im Zuge der Weiterentwicklung der Haslachmühle zu einem Inklusionsort, an dem künftig gemeinsames Wohnen und Arbeiten für Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht wird, soll auch dem Nachhaltigkeitsaspekt Rechnung getragen werden. Das teilen die Zieglerschen in einer Presseerklärung mit.

Um dies zu erreichen, lassen die Gemeinde Horgenzell und die Zieglerschen als Einrichtungsträger nun ein von der KfW gefördertes Quartierskonzept entwickeln. „Das Quartierskonzept gibt uns die Möglichkeit, die für uns wichtigen Themen wie gelebte Inklusion, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in einem Zusammenhang zu sehen und zu bearbeiten“, erklärt Christoph Arnegger, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Facility Managemen t der Zieglerschen.

Ziel ist es, Einsparpotenziale im energetischen Bereich aufzuzeigen und darauf basierende, passgenaue Maßnahmen abzuleiten, um eine Reduzierung klimaschädlicher CO2-Emissionen und eine Steigerung der Energieeffizienz sowie der Lebensqualität im Gemeindegebiet zu erreichen. Hierfür stehen unter anderem die Einsatzmöglichkeiten nachhaltiger Mobilitätsformen, die Nutzung von erneuerbaren Energien für Heizung und Stromerzeugung, insbesondere Photovoltaik, die Optionen zur Realisierung eines Nahwärmenetzes als auch die Einsparmöglichkeiten durch Sanierung im Bestand im Vordergrund. „Wir erwarten, dass wir aufgrund dieses Konzepts die Wärmeversorgung der Haslachmühle künftig auf 100 Prozent erneuerbare Energie umstellen und die regenerative Stromerzeugung vor Ort weiter ausbauen können“, betont Arnegger.

Darüber hinaus sollen energetische Handlungsmöglichkeiten künftiger privater Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Begrünungsmaßnahmen von Dach- und Freiflächen untersucht werden.

Im Zuge des Quartierskonzeptes sollen auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Haslachmühle und die Bürgerschaft Horgenzells einbezogen werden.

Für die Erstellung des Konzeptes haben die Gemeinde Horgenzell und die Zieglerschen die iQ-Gesellschaft für integrierte Quartierslösungen mbH mit Sitz in Ravensburg beauftragt. Für die Umsetzung greift diese auf die Fachexpertise des Bereichs Nachhaltige Quartiere der EnBW AG sowie der DSK GmbH, Projekt- und Stadtentwicklerin mit Sitz in Wiesbaden und Regionalbüro in Heidelberg zurück. Diese sind mit der Analyse und Erarbeitung des Konzeptes betraut.

Das Konzept soll bis Mitte nächsten Jahres fertiggestellt werden.