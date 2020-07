Polizistin streift Laterne auf Blaulichtfahrt

Ein Polizistin ist in der Nacht zu Sonntag gegen 23.35 Uhr auf einer Einsatzfahrt in der Badener Straße in Wilhelmsdorf von der Straße abgekommen und hat eine Straßenlaterne gestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Wie die Polizei selbst in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr die Fahrerin eines Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Leonhardstraße, als sie kurz nach der Einmündung „Am Römerweg“ in einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach rechts geriet. Sie touchierte den Randstein, fuhr halb auf den Gehweg und streifte den Mast einer Straßenlaterne, ehe sie das Auto kontrolliert abbremsen konnte. Während die Insassen unverletzt blieben, war das Polizeifahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.