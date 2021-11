Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wilhelmsdorf

Wegen eines Einbruchs in der Hubertushalde in Wilhelmsdorf am Freitag zwischen 9.15 und 18 Uhr ermittelt die Polizei in Weingarten. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hatte sich ein Unbekannter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und mehrere Schränke und Kommoden durchsucht. Hierbei fiel ihm ein kleinerer Bargeldbetrag sowie Schmuck in die Hände. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 bei der Polizei in Weingarten zu melden.