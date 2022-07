Polizei sucht Fahrradfahrer

Mit einem geparkten Mercedes zusammengestoßen ist vermutlich ein Radfahrer zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Hubertshalde in Wilhelmsdorf. Der Radler war mutmaßlich von der Straße "Zur Rotachsäge" in Richtung "Im Ländle" unterwegs und prallte dabei wuchtig gegen die Windschutzscheibe des abgestellten Wagens. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Zweiradlenker kam bei der Kollision offenbar nicht unbeschadet davon - Blut an der Unfallstelle deutet darauf hin, dass sich der Unfallverursacher durch die Kollision verletzt hat. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun und bittet unter 0751 / 803 666 um Hinweise zu dem flüchtigen Radler.