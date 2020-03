„Pflege geht nicht von zu Hause aus“

Soziale Einrichtungen müssen angesichts des Corona-Virus besondere Vorsicht walten lassen. Die damit verbundenen finanziellen Belastungen dürfen nicht an den gemeinnützigen Trägern hängen bleiben. Das fordert das diakonische Sozialunternehmen „Die Zieglerschen“ mit Sitz in Wilhelmsdorf in einer Mitteilung an die Presse. Die rund 3300 Mitarbeiter betreuen pro Jahr etwa 7800 Menschen in den Hilfearten Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Jugendhilfe und Suchthilfe.

Besonders gefährdete Risikogruppen

Einbußen in der Gastronomie, Umsatzeinbrüche im Handel, drohende Kurzarbeit in Betrieben – diese möglichen Auswirkungen des Coronavirus haben die Bundesregierung dazu bewogen, Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft zu ergreifen. Soziale Einrichtungen werden hier jedoch nicht erwähnt, schreibt das Sozialunternehmen. Dabei seien gerade sie angesichts der Coronavirus-Pandemie besonders verwundbar: In Pflegeheimen, Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung oder Suchtkliniken würden viele Menschen aus besonders gefährdeten Risikogruppen betreut. Umso strenger müssten die Schutzmaßnahmen eingehalten werden – zumal die aktuellen Lieferengpässe bei Desinfektionsmitteln eine latente Gefahr für den Betrieb der Einrichtungen darstellen.

„Unsere Mitarbeitenden vor Ort gehen sehr besonnen und professionell mit der Thematik um. Aber natürlich gibt es viele zusätzliche Belastungen. Im Zweifel entscheiden wir uns immer dafür, Leute heimzuschicken, um Betreute, Kollegen und den Betrieb der kompletten Einrichtung nicht zu gefährden“, erklärt Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender bei den Zieglerschen. Das habe Folgen für den Betrieb, die durch die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung nicht abgemildert werden. An den besonders hohen Präventionsstandards der sozialen Einrichtungen festzuhalten, hält Gottfried Heinzmann für unverzichtbar. Er stellt klar: „Andere Unternehmen schicken ihre Mitarbeitenden auch nach Hause, um der Verbreitung des Virus vorzubeugen. Doch die können dann einfach von zu Hause aus arbeiten. Pflege geht aber nicht von zu Hause aus.“

Finanzieller Totalausfall bei Quarantäne

Besonders drastisch könnte es Sucht-Rehakliniken treffen. Andreas Schmidt, der bei den Zieglerschen den Geschäftsbereich Suchthilfe leitet, berichtet: „Unser Kostenträger, die Deutsche Rentenversicherung Bund, hat uns Anfang März in einem Schreiben mitgeteilt, dass sie die Zahlung für die Reha-Leistungen einstellt, wenn eine Einrichtung vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wird. Das könnte für die ohnehin kaum auskömmlich refinanzierten Kliniken den Ruin bedeuten.“ Denn ein einziger infizierter Patient in der Klinik könnte gegebenenfalls ausreichen, um die gesamte Einrichtung unter Quarantäne zu stellen – ein finanzieller Totalausfall, obwohl die therapeutische Versorgung für Patienten ohne Symptome auch unter Quarantäne weitergehen müsste, wie Andreas Schmidt betont.

Vorstand Gottfried Heinzmann bewertet den derzeitigen Fokus der öffentlichen Debatte kritisch: „Die besonderen Herausforderungen für die Sozialwirtschaft müssen in der aktuellen Situation mehr Beachtung finden. Freigemeinnützige Träger sind Non-Profit-Unternehmen, die zusätzliche finanzielle Belastungen nicht ohne weiteres schultern können. Wir möchten diese Situation im solidarischen Miteinander mit unseren Kostenträgern gestalten. Dazu braucht es jedoch klare finanzielle Zusagen von Bund und Ländern.“

Kein Kurzarbeitergeld

Auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hat in einem offiziellen Statement bessere Unterstützung für Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen gefordert. Dort heißt es: „Krankenhäuser, Reha- und Pflegeeinrichtungen können das Kurzarbeitergeld nicht in Anspruch nehmen. Zugleich werden sie aber in besonderem Maße mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert, zum Beispiel durch die Verschiebung von Operationen, von Einzügen ins Pflegeheim, Ersatz für erkrankte Mitarbeitende und die Absage von Kuren. Dafür haben die Einrichtungen keinen finanziellen Puffer. Die Bundesregierung muss jetzt deshalb dringend eine entlastende Regelung für das Gesundheits- und Sozialsystem nachreichen.“