Patienten setzen „Rahmenbedingungen“

In der Fachklinik Ringgenhof eröffnet Anfang Mai eine Ausstellung unter dem Titel „Rahmenbedingungen“

Zehn Patienten der Fachklinik Ringgenhof, einer Einrichtung der Zieglerschen für suchtkranke Männer, haben sich eine Woche lang gemeinsam mit ihrem Kunsttherapeuten Peter Deuss dem Projekt „Rahmenbedingungen“ gewidmet, heißt es in der Pressemitteilung. Herausgekommen sind Werke, die zum Teil tiefe Einblicke in persönliche, physische und gesellschaftliche Bedingungen des Lebens zulassen. Die Ausstellung wird am Dienstag, 7. Mai, um 16 Uhr mit einer Vernissage in der Kirche am Weg in Wilhelmsdorf eröffnet und läuft bis zum 23. Juni.