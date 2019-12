Ohne Handynetz: Wann endet die Funkstille in Wilhelmsdorf?

Eine Woche später als versprochen sollen Wilhelmsdorfer Mobilfunkkunden der Telekom ab Dienstag wieder ein verlässliches Angebot nutzen können.

Zumindest die Hoffnung dafür stellte Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ in den Raum. Länger gedulden müssen sich voraussichtlich die Kunden von Vodafone und Telefonica. Diese Netzanbieter sind von den technischen Diensten der Telekom auf dem neuen Mobilfunkmasten am Öschweg abhängig.

Seit Ende November herrscht in Wilhelmsdorf Funkstille in den Netzen für Mobilfunknutzer. Die Verlagerung der Sendeeinrichtungen von dem Hochhaus der bisherigen Gotthilf-Vöhringer-Schule, die derzeit abgerissen wird, hin zum neuen Mobilfunkmasten gestaltet sich als ein technisches Abenteuer mit vielen Problemen.

Die Leidtragenden sind die Nutzer von Mobiltelefonen. Kaum ein Thema bewegte die Wilhelmsdorfer in den vergangenen Monaten so intensiv, wie das fehlende Angebot im Funknetz.

Telekom-Kunden warten vergeblich

Hubertus Kischkewitz hatte am 6. Dezember zuversichtlich in den Raum gestellt, dass zumindest die Telekom-Dienstleistungen ab Mittwoch, 11. Dezember, wieder zur Verfügung stehen würden. Darauf warteten die Telekom-Kunden aber vergeblich. Es gab zwar am Freitagabend ein paar kümmerliche Versuche, das Netz zu nutzen, doch nur von kurzer Dauer.

Am Freitagabend darauf per E-Mail angesprochen, meldete sich der Sprecher der Deutschen Telekom am Montagmorgen. „Seit Freitag gegen 17 Uhr sind wir am Netz“, versicherte er. Dass dem nicht so war, stellte er zwei Stunden später am Telefon und per E-Mail klar.

„Es gab wohl weiterhin technische Schwierigkeiten. Wir versuchen derzeit unser Bestes zu geben.“ Weiter hieß es: „Wir müssen unsere Mobilfunkkunden leider nochmals um etwas Geduld bitten. Wir haben den Standort einige Stunden nach der Inbetriebnahme nochmal vom Netz nehmen müssen. Es gab Routingprobleme bei einzelnen Verbindungsstrecken. Wir müssen Softwarekorrekturen vornehmen, neue Updates einspielen und dann den Standort neu hochfahren.“

Und die Aussichten für die Kunden? „Wir hoffen, dass wir die Probleme bis Dienstag gelöst haben“, verbreitet Kischkewitz Optimismus. „Wir hoffen, dass der Standort morgen im Laufe des Tages wieder einwandfrei funktioniert“, sagte Kischkewitz am Montag.

Bei Sturm und Regen auf dem Funkturm

Schon früher hatte er eingeräumt, dass innerbetriebliche Missverständnisse bei der Telekom dazu geführt hatten, dass ein nahtloser Übergang vom Abschalten der Funkanlagen auf der Gotthilf-Vöhringer-Schule hin zum neuen Sendemasten nicht geklappt hat.

„Hier sind Fachleute aus mehreren Bereichen eingebunden“, erläuterte der Telekom-Sprecher. Bestätigt kann werden, dass diese sich redlich mühten. Am Freitagnachmittag waren Arbeiter bei Sturm und Regen auf dem Funkturm zu sehen. Einige davon kamen übrigens aus der Tschechischen Republik, wie ein Gesprächsversuch vor Ort zeigte. „Ich nicht verstehen“, lautete eine dürre Antwort.

Die Netzbetreiber Vodafone und Telefonica Deutschland können ihre Dienste erst anbieten, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind.

Telefonica-Pressesprecher Jörg Borm äußerte sich der SZ gegenüber wie folgt: „Derzeit modernisieren wir unseren Standort in Wilhelmsdorf. Leider dauern die Arbeiten jedoch bereits jetzt deutlich länger als üblich und erwartet. Wir gehen nach Rücksprache mit unseren Technikern und dem Dienstleister allerdings davon aus, dass die Anlage so schnell wie möglich, idealerweise im Januar, wieder in Betrieb gehen kann. Für die Unannehmlichkeiten auf Seiten unserer Kunden entschuldigen wir uns an dieser Stelle.“

Mietleitung bei der Telekom bestellt

Zur aktuellen Lage gab es am späten Montagnachmittag eine Stellungnahme von Vodafone. Deren Sprecher Volker Petersdorf teilte mit, dass sein Unternehmen zweigleisig für die neue Mobilfunkstation plant, die sich an dem Mast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) befindet.

Wörtlich heißt es: „Priorität hat die Anbindung unserer Mobilfunkstation an das weltweite Kommunikationsnetz. Diese soll über eine Mietleitung realisiert werden, die wir bei der Deutschen Telekom bestellt haben. Sollte die Telekom diese Leitung nicht zeitnah liefern können, kommt die vorübergehende Aufstellung einer mobilen Basisstation in Betracht, um das Funkloch zu stopfen, das durch die Außerbetriebnahme der Vodafone-Station auf dem Hochhaus Gotthilf-Vöhringer-Schule entstanden ist.“

Ergänzend führt Petersdorf aus: „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die technische Anschaltung einer Mobilfunk-Station geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben. Wir setzen alles Menschenmögliche daran, dass die betroffenen Kunden in Wilhelmsdorf so schnell wie möglich wieder das Mobilfunknetz für mobilen Internet-Zugang und Telefonate nutzen können.“