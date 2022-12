Nikolaus zum 50. Mal auf dem Wilhelmdorfer Saalplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 50. Mal kam der Nikolaus in diesem Jahr mit seinen schwarzen Gesellen mit der Pferdekutsche auf den Saalplatz in Wilhelmsdorf gefahren, um dort die Kinder mit prall gefüllten Geschenkpäckchen zu erfreuen. Diese traditionelle Veranstaltung am Vorabend des Nikolaustages wurde 1971 von der Landjugendgruppe Wilhelmsdorf ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit ist dieser Nikolausabend, außer durch eine Unterbrechung in Corona-Zeiten, nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Gemeinde wegzudenken.

Doch bevor die Geschenke für mehr als 200 Kinder verteilt wurden, gab es noch mahnende Worte, vorgelesen aus dem großen Buch des rot gekleideten Mannes mit weißem Bart. Anschließend konnten Kinder, die sich trauten, dem Nikolaus auf der Rathaustreppe ein Gedicht oder auch ein Lied vortragen. Während seit fünf Jahrzehnten die Wilhelmsdorfer Geschäftsleute mit ihren Spenden die Päckchen finanzierten, gab es im Jubiläumsjahr als Ausnahme eine Spende über 1100 Euro aus Mitteln der Volksbank Altshausen Stiftung. Die Landjugendgruppe kündigt aber heute schon an: „Im kommenden Jahr kommen wir wieder zu unseren Gönnern, um für die weihnachtlich gefüllten Päckchen zu sammeln.“