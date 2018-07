Nicht nur Theatergruppen zeigen ihr Können

Zwar ist man als Besucher einer kulturellen Veranstaltung nie nur Konsument. „Ein guter Zuschauer schafft mit!“ hat Karl Valentin gesagt. Aber der Kulturverein Wilhelmsdorf bietet allen, die selber aktiv werden möchten, noch weit mehr.

„Wer möchte gern selber spielen?“ lautete die Frage. Drei Theatergruppen haben in die Scheune an der Zußdorfer Straße zum Proben eingeladen; eine (das Schwarze Theater) sucht noch Mitwirkende, zwei präsentieren bald ihre Produktionen: der „Integrative Theaterspielclub“ unter Leitung von Barbara Kuhn-Stockmayer zeigt die Szenencollage „Heldenzeit“, und das „Theater in der Scheune“ bringt „Baden im Wörtersee“ mit Texten und Zeichnungen von Robert Gernhardt und den Komödienklassiker „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthan auf die Bühne. Alle drei Eigenproduktionen versprechen laut Veranstalter ein hohes Maß an Unterhaltung.

Aber nicht nur jungen und alten Theaterhasen bietet die Scheune eine Wirkungsstätte: wer über „Theater und Schule“ nachdenken und Erfahrungen austauschen möchte, ist beim gleichnamigen Arbeitskreis genau richtig! Wo? In der Scheune! Programm und Anmeldeformular können von der Homepage www.kv-wilhelmsdorf.de heruntergeladen werden.

Aber der Kulturverein bietet nicht nur Eigenproduktionen, er hat auch wieder gut „eingekauft“: Mike Jörg kommt mit seinem Jahresrückblick „Wa(h)r was?“, der Pianist und Komponist Fritz Heise bringt im Programm „The Voice of Piano“ seine Musik zu Gehör, die Brücken baut von Klassik bis Jazz, von Rock bis Blues, die Neo-Liedermacher der Gruppe „Positano“ spielen und singen „Neue Lieder für Deutschland“, und Claudia Rotter und Dorothée Ruoff spannen unter dem Titel „Gaube – Liebe – Hoffnung“ mit Liedern und Arien und Duetten von Bach bis Tschaikowsky einen Bogen zwischen geistlicher und weltlicher Musik.

Das Gymnasium Wilhelmsdorf lädt zu den „Tagen des Theaters“ in die Scheune ein, und es gibt eine „Rocktail-Party mit Dangertone-Orchestra“ und anschließender Aftershow-Party mit Banshee-Sound. Dazu Spielfilme für Erwachsene und Kinder und – erstmalig – ein Sommerfest des Kulturvereins, veranstaltet für alle Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins.

Im Mittelpunkt aber stehen die Eigenproduktionen „Heldenzeit“ und „Der Raub der Sabinerinnen“. Diese 126 Jahre alte Komödie scheint geradezu für Wilhelmsdorf geschrieben worden zu sein: stehen auf der Bühne doch ein Gymnasiallehrer mit seiner Familie und der Leiter eines Wandertheaters mit einem seiner Schauspieler. Und die umwerfende Komik dieses Stücks kommt nicht durch dümmliche Witze zustande, sondern sie erwächst aus dem menschlichen Bemühen, ein größeres Stück vom Kuchen zu bekommen und der Bereitschaft, dafür auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und den Anderen einen kräftigen Bären aufzubinden.