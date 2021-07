Neues Zuhause für Bienenvölker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zußdorf - Die Berufsschulstufe des SBBZ St. Christoph Zußdorf führt neues Projekt „Biene und Natur“ ein. Schwerpunkte für eigene Schulimkerei sind Pflege und Unterhaltung von Bienenvölkern. Fähigkeiten zur Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Bienenerzeugnissen werden während des Unterrichts vermittelt. Sensibilisierung findet neben klassischen Imkertätigkeiten auch für Lebensraum von Wild- und Honigbienen statt. Vorhandene Biotope im schulischen Umfeld werden gepflegt und erweitert. Neuinstallierter Schaukasten gibt ganzjährig Einblick in ein Bienenvolk.

Im Rahmen des Projekts wurde eine Schulimkerei eingerichtet. Schülerinnen und Schüler stellten in handwerklicher Tätigkeit Wabenrahmen und Bienenkästen her. In der Theorie wurde ihnen vermittelt, welche Aspekte nötig sind, damit Bienenvölker ein lebensfähiges Umfeld erhalten bleibt. Praktisch wurden Obstbäume gepflanzt und Blühwiesen angelegt. Das gesamte Ökosystem in unmittelbarer Nähe wurde bewertet und ausgebaut. Eine kooperative Zusammenarbeit mit benachbarten Landwirten und Gartenbesitzern leistet einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung unserer Umwelt.

Die Idee, am SBBZ St. Christoph eine eigene Imkerei aufzubauen, stammt von den Schülern selbst. Ihr Wunsch, aktiv zum Erhalt der Umwelt beizutragen, ist von Alter, Komplexität ihrer Handicaps und Interessenlage unabhängig. Sie lernen diverse Ökosysteme kennen und erleben, wie sich ihr eigenes Handeln auf dieses auswirkt. Sie erfahren sich als Teil der Schöpfung und lernen diese zu respektieren und zu schützen. Unterstützung zur Umsetzung des Projekts traf deshalb bei ihrem Klassenlehrer Ralf Keinath auf offene Ohren. Selbst leidenschaftlicher Imker bringt Keinath das nötige Know how mit.

Seit April wird das Projekt realisiert. Zwei Bienenvölker fanden ein neues Zuhause in den eigens dafür hergestellten Bienenkästen. Ein erstes Schleudern des Honigs führte zum vollen Erfolg. Die geleerten Waben wurden wieder eingesetzt und der geschleuderte Honig aufgefangen. Ein erstes Probieren des süßen Traums schmeckte köstlich.

Wir danken der „Stiftung Freier Katholischen Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ ganz herzlich für die großzügige Bereitstellung der finanziellen Mittel mit knapp 3000 Euro.