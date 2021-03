Neues Buch gibt wertvoll Ratschläge für Schulleiter

Wer 30 Jahre lang als Schulleiter die Geschicke eines Gymnasiums mitbestimmt und in dieser Zeit wegweisende Weichenstellungen für das Profil seiner Schule an maßgeblicher Stelle mit verantwortet, der hat viel zu erzählen. Wer dann noch das Talent hat, seine eigenen Erfahrungen in vier Büchern und zahlreichen Aufsätzen fachlich gekonnt weiterzugeben, der kann Kolleginnen und Kollegen in ähnlicher Position viele Hilfestellungen geben, um deren Arbeit ebenfalls erfolgreich zu gestalten. So eine Person ist Johannes Baumann, seit 1991 an der Spitze des Gymnasiums Wilhelmsdorf.

Mit seinem neuesten Buch „Schulleitung und Schulentwicklung für Fortgeschrittene“ legt er die Latte für seine Leserschaft sicherlich hoch. Er versteht es aber, die Inhalte in pädagogischer Sicht deutlich auf den Punkt zu bringen, ohne jedoch die Materie rein wissenschaftlich langweilig darzustellen. Das aktuelle Buch, erschienen Anfang des Jahres, entstand in enger Zusammenarbeit mit Thomas Götz, Professor an der Universität Wien. Götz lehrte vorher an der Uni in Konstanz, wo sich die beiden Autoren vor 15 Jahren kennen lernten.

Bandscheiben-OP brachte viel Zeit

Woher nimmt ein engagierter Schulleiter des Wilhelmsdorfer Gymnasiums, das durch seine klare Ausrichtung einen exzellenten Ruf genießt, die Zeit, um ein knapp 200 Seiten umfassendes wissenschaftliches Werk anzugehen? In diesem Fall war eine Bandscheibenoperation im Sommer 2019 hilfreich. „Ich hatte im Krankenhaus viel Zeit, um Inhalte zu erarbeiten. Hier entstanden viele der Texte. Ich füllte jede Pause mit Schreiben“, erinnert sich Johannes Baumann im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Da sich auch die Arbeit in der Schule in den vergangenen Jahren veränderte und das Kollegium intensiv in die Aufgaben der Schule eingebunden ist, blieb ihm neben der Leitung des Gymnasiums noch Zeit, das Buch in enger Kooperation mit Professor Thomas Götz voranzubringen. Sein Partner ist empirischer Bildungsforscher mit Schwerpunkt Emotion und Motivation bei Schülern und Lehrern. „Wir ticken pädagogisch auf der gleichen Wellenlänge“, beschreibt Baumann sein Verhältnis zum Co-Autor.

Alle Teile des Buches gingen zur Abstimmung übers Internet nach Wien. Kommentar von Götz zur Rohfassung Baumanns: „Da müssen wir noch mit der Motorsäge herangehen.“ Es entwickelte sich wie bei einem Ping-Pong-Spiel. Die Inhalte gingen hin und her. „Die Feinarbeit am Schluss bereitete sehr viel Arbeit“, blickt der Wilhelmsdorfer Chef des Gymnasiums auf die Entstehungsgeschichte des Buches zurück.

Neue Wege beschreiten

Die Inhalte des Buchs verständlich nahezubringen, sei keine einfache Aufgabe, wie Baumann betont: „Die Botschaft an die Schulleiter ist es, dass die Krönung ihres beruflichen Selbstverständnisses eher dann erreicht ist, wenn diese sich als Schulentwickler verstehen können.“ Das bedeute weg von der reinen Schulleitung, hin zu neuen Wegen, die Schulen beschreiten können. Um dies zu erreichen, werden in dem Buch systematisch klare Hinweise zu den erforderlichen Rahmenbedingungen gegeben. „Ich hätte mich über eine solche Hilfestellung in meiner Zeit am Anfang als Schulleiter sehr gefreut.“ Baumann bezeichnet den Ansatz des Werkes als völlig neu am Büchermarkt.

Herausgekommen ist ein Buch für Führungspersonen in der Schule mit dem Schwerpunkt auf pädagogischer Schulentwicklung, wie es im Vorwort heißt. „Schulleitung und Schulentwicklung für Fortgeschrittene“ verknüpft laut Baumann die Leitung einer Schule auf sehr enge Weise mit der Weiterentwicklung einer Schule. Damit rückt es ein nicht ganz einfaches Kerngeschäft für Führungskräfte in den Mittelpunkt.

In erster Linie glaubt Baumann, dass langjährige und erfahrene Schulleiter dieses Buch mit Gewinn lesen werden. Das Werk richtet sich als zweite Zielgruppe aber auch an jüngere und weniger erprobte Leiterinnen und Leiter von Schulen. „Vielleicht hilft es denen, schneller mit den vielfältigen Aspekten des Berufs vertraut zu werden.“

Weniger Lehrgeld bezahlen

Wichtig sei es dabei insbesondere, sich auf die Kunst der pädagogischen Führung einzulassen und dadurch weniger Lehrgeld bezahlen zu müssen. Dieser Leserschaft empfiehlt Johannes Baumann auch die Lektüre des Buches „Schulleitung! Der Praxisfaden“ aus dem Jahr 2016, geschrieben ebenfalls von ihm in Zusammenarbeit mit Professor Götz.

Nicht zuletzt sehen die Autoren als weitere Zielgruppe Pädagogen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich auf eine Schulleitungsstelle zu bewerben, die sich aber noch unsicher sind, ob das für sie der richtige Schritt ist.

In Corona-Zeiten dürfen am Schluss des Buches auch die Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag nicht fehlen. Die Aussage der Autoren dazu: „Die Krise hat die Grenzen des häuslichen Arbeitens und Lernens vor Augen geführt.“ Als Folgerung daraus werden Chancen und Konsequenzen aus dem reichen Erfahrungsschatz von Johannes Baumann und Thomas Götz dargestellt, die zum Nachdenken anregen.