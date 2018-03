Neue Landärzte werden gefördert

30 000 Euro Landesförderung kann jetzt ein Hausarzt in Wilhelmsdorf erhalten, weil er sich mit einer neu einzurichtenden Praxis niederlässt. Immer mehr junge Ärzte ziehe es in die Städte und Ballungszentren, deshalb steuere das Land mit seinem Förderprogramm „Landärzte“ gegen. Wilhelmsdorf profitiert davon. Dies ist einer Pressemitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten August Schuler zu entnehmen.

„Denn bereits heute kommt es in lokal begrenzten Einzelfällen im ländlichen Raum zu Versorgungsengpässen. Das Förderprogramm ist landesweit mit zwei Millionen Euro ausgestattet und richtet sich insbesondere an Fachärzte für Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendärzte sowie hausärztlich tätige Internisten“, erklärt Schuler. Ziel der Förderung ist die Verbesserung der ambulanten hausärztlichen Versorgung. Damit soll eine gute ärztliche Grundversorgung in der Region für die künftigen Jahre gesichert werden.

Für eine Förderung stünden je nach Antragssteller zwischen 10 000 und 30 000 Euro zur Verfügung. Die genaue Summe ist davon abhängig, wie ausgeprägt der Ärztemangel in dem jeweiligen Fördergebiet ist, heißt es in der Pressemitteilung. Entscheidend sei, ob es bereits zum Antragszeitpunkt akut zu Versorgungsengpässen im Gebiet kommt oder ob ein Ärztemangel erst mittel- bis langfristig zu erwarten ist. Außerdem muss sichergestellt sein, dass in dem Stadt- und Landkreis Neuzulassungen von Hausärzten überhaupt zulässig sind. Die genaue Fördersumme richtet sich zudem danach, ob der Landarzt einen vollen oder nur einen partiellen Versorgungsauftrag übernehmen möchte. Förderfähig sind die Übernahme eines bestehenden Arztsitzes, Neuerrichtung einer Praxis, die Errichtung einer Zweitpraxis oder die Anstellung eines Arztes.

