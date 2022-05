Neue Chorleitung beim Männergesangverein Zußdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der 113. Jahreshauptversammlung konnte Vorsitzender Josef Bielau nach langer Zeit unter Corona-Einschränkungen endlich wieder im Bräuhaus, dem Stammlokal des Vereins, die Sänger, Sängerfrauen und Ehrenmitglieder begrüßen.

Nicht nur Corona stellte den Verein auf die Probe, auch die Besetzung der Chorleitung. Nachdem der langjährige Leiter Christian Zierenberg aufgehört hatte, übernahmen nacheinander zwei Frauen, die aber beide nach kurzer Zeit aus privaten Gründen wegzogen und nicht mehr zur Verfügung standen. In dieser Zeit sprang Sänger und Vize-Chorleiter Manfred Tieber immer wieder ein und übernahm die Durchführung der Chorproben. Er arbeitete sich ein, fand Spaß daran, selber zu gestalten, neue Lieder auszuwählen und sogar eines selber zu schreiben. In Absprache mit ihm bestellte ihn nun der Vorstand zum neuen Chorleiter. Dafür erntete er großen Applaus in der Versammlung.

Ortsvorsteher Thomas Schädler würdigte das Engagement von Vorstand und Sängern, die die Corona-Schwierigkeiten gemeistert haben und zusammen geblieben sind. Er leitete die Wahl des Vorstandes. Alle waren bereit, ihr Amt wieder zu übernehmen bis auf Markus Scheitenberger, der demnächst wegzieht. Hans-Jürgen Bauer wurde für ihn zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bisher war er Beisitzer. Auf diesen Posten folgte ihm Alfons Matzenmiller nach.

Drei treue Sänger mussten verabschiedet werden. Josef Hatzing (nach 63 Jahren) und Reinhold Probst (43 Jahre) scheiden altershalber aus. Markus Scheitenberger wird nach 25 Jahren den Verein verlassen.

Die Ehrungen übernahm der Vizepräsident des oberschwäbischen Chorverbandes Erwin Gering. Leander Oppold wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Günter Kramer ist seit sage und schreibe 50 Jahren dabei und hat in dieser Zeit immer wieder Verantwortung für den Verein übernommen. Neben der Urkunde vom OCV wurde er vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Gerührt bedankte er sich, hob seine vielen schönen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und an die wertvollen Freundschaften, die er unter den Sängern gefunden hatte, hervor.