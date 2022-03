Neue Ärztliche Leitung in der Suchthilfe der Zieglerschen

Dr. Benjamin Schackmann ist der neue Chefarzt in der Suchthilfe der Zieglerschen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Sandro Macagnino bildet er die Ärztliche Leitung der Fachkliniken Ringgenhof in Wilhelmsdorf und Höchsten in Bad Saulgau. Gemeinsam mit Diplom-Psychologin Susann Entress leitet er die ganztägig ambulante Tagesrehabilitation der Suchthilfe in Ulm. Das teilt der Einrichtungsverbund mit.

Schackmann ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat in Homburg und Ulm Medizin studiert. Praxiserfahrung sammeln konnte der vielleicht jüngste Chefarzt Deutschlands bereits an verschiedenen Kliniken, unter anderem auf einer Sucht-Aufnahmestation, in einer neurologischen Reha, in der Allgemeinpsychiatrie und in der Forensik.

Macagnino ist 33 Jahre alt und seit 2020 in der Fachklinik Ringgenhof als Oberarzt beschäftigt. Seit Juli 2021 ist der Facharzt für Allgemeinmedizin mit einem Zusatzstudium Gesundheitsökonomie stellvertretender Chefarzt.

„Wir freuen uns sehr über unsere jungen Ärzte. Sie bringen neue Ideen und neuen Schwung. Gemeinsam wollen wir die Suchthilfe in eine gute Zukunft führen“, sagt Andreas Schmidt, Geschäftsführer der Suchthilfe.

Eigenen Angaben zufolge ist die Suchthilfe der Zieglerschen einer der größten Anbieter stationärer Suchttherapie in Württemberg. In den Fachkliniken Ringgenhof in Wilhelmsdorf und Höchsten in Bad Saulgau sowie der ganztägig ambulanten Tagesrehabilitation in Ulm werden mehr als 1000 suchtkranke Patientinnen und Patienten pro Jahr behandelt.