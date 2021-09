Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf informiert über Rotwild

Rotwild, das durch Wanderer oder Skifahrer im Winter gestört wird, benötigt bis zu 30 Prozent mehr Energie. Weitere Fakten zeigt das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried vom 8. September bis 30. November in einer Ausstellung der Deutschen Wildtier-Stiftung zum Thema Rotwild.

Mit der Wanderausstellung „Rotwild in Deutschland“ bietet die Deutsche Wildtier Stiftung spannende Informationen rund um das größte heimisches Säugetier. Das teilte das Naturschutzzentrum in einer Pressemitteilung mit. Am Freitag, 24. September, um 20 Uhr lädt das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf im Rahmen der Ausstellung zu einem Vortrag über das Rotwild mit Max Kröschel von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt ein. Sollte aufgrund der aktuellen Corona-Situation keine Präsenzveranstaltung möglich sein, wird der Vortrag online angeboten.