Naturkunde-Exkursion an den Mindelsee

Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf und die Regionalgruppe des Schwäbischen Heimatbunds Ravensburg-Weingarten laden am Freitag, 8. Mai, zu einer ganztägigen Exkursion nach Radolfzell-Möggingen ein. Dort stellt der Diplom-Biologe und Schutzgebietsbetreuer Kai-Steffen Frank bei einer naturkundlichen Führung den Mindelsee und seine Umgebung mit Moorwiesen, mit Schilfröhrichten, Buschzonen und ausgedehnten Wäldern vor. Das Naturschutzgebiet Mindelsee bei Radolfzell am Bodensee wurde bereits 1938 ausgewiesen und gehört damit zu den ältesten Naturschutzgebieten in Baden-Württemberg. Babette Eid vom Max-Planck-Institut für Ornithologie wird nach der Mittagspause die Exkursionsteilnehmer durch die Vogelwarte in direkter Nachbarschaft zum Mindelsee in Möggingen bei Radolfzell führen. Abfahrt nach Radolfzell in Privat-Pkws (Fahrgemeinschaften) ist um 8 Uhr am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. Die gesamte Exkursion dauert bis 17 Uhr. Ein Fernglas mitzunehmen, wird empfohlen. Wer die Exkursion mitmachen will, muss sich beim Naturschutzzentrum anmelden, Telefon 07503/739.