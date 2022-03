Nachwuchsförderung mit Sonderpreis geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit des Gymnasiums Wilhelmsdorf mit dem Schülerforschungszentrum trug auch in diesem Jahr Früchte. Ausgezeichnet wurden drei Schülerprojekte aber auch ihr Lehrer, Dr. Jürgen Bührle-Thiele, der mit dem Betreuer-Sonderpreis für sein Engagement in der Förderung jugendlicher Nachwuchsforscher geehrt wurde.

„Es ist schön zu sehen, mit welchem Engagement die Schüler ihre Projekte entwickeln und wie sie daran wachsen“, freut sich auch Schulleiter Michael Dörmann über das inzwischen etablierte Kursangabot am Gymnasium Wilhelmsdorf. „Die Erfolge bei Jugend forscht sind ein schönes Beispiel für die gezielte Förderung von individuellen Begabungen.“ Dass dies am Gymnasium Wilhelmsdorf so gut gelingt, ist vor allem auf Dr. Jürgen Bührle-Thiele zurückzuführen. „In beeindruckender Weise begeistert er Schüler für naturwissenschaftliches Arbeiten und unterstützt sie bei ihren Projekten. Damit trägt er einen wesentlichen Teil zur ihrer individuellen Lernentwicklung bei“, dankt Michael Dörmann dem Physiklehrer. In den letzten vier Jahren war das Gymnasium Wilhelmsdorf immer mit mehreren Projekten bei Jugend forscht vertreten, die regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet wurden.