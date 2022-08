Musiktherapie macht Klänge spürbar

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein therapeutischer Flügel ist eine Bereicherung bei der Arbeit mit Schülern, die Handicaps haben. Er muss speziell für die Therapie umgebaut werden, damit Schülerinnen und Schüler nicht nur unter ihm sitzen, sondern auch auf ihm gelagert werden können. Die Fördersumme für einen Flügel-Umbau ist beachtlich und beläuft sich auf 8000 Euro. Der Förderbetrag teilte sich die Bildungsstiftung der Sparkasse Ravensburg, die Stiftung „Kinder brauchen Musik“ und Golfclub Bad Saulgau e.V.

Einzeltherapie kann einen geschützten Rahmen für Schülerinnen und Schüler mit starken Kontakt- und Beziehungsstörungen, beispielsweise Autismus, bieten. Im Vordergrund stehen hier verbale und nonverbale Kommunikation- und Beziehungsgestaltung von Lehrer und Schüler. Bei der rezeptiven Musiktherapie stehen aktives Hören der Musik und das Aufnehmen der Schwingungen im Mittelpunkt.

Claudia Rilli, Musiktherapeutin und Fachlehrerin am SBBZ St. Christoph verfolgte mit Engagement ihre Vision, einen therapeutischer Flügel für Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen anzuschaffen. Der Wirtschaftsplan gab so hohe Kosten nicht her. Projektentwicklerin Petra Huber wurde zur Unterstützung ins Boot genommen. Akribisch schrieb sie verschiedene Fördertöpfe für dieses Projekt an.

„Dieser Flügel hat eine spezielle Verstärkung im Flügeldeckel, so dass die Schüler auf diesem Flügeldeckel sitzen oder liegen können“, sagt Claudia Rilli. Die Schwingungen und Klänge sind dadurch intensiv erleb- und spürbar. Durch die Länge des Instruments (185 cm) ist der Klangkörper sehr groß. Gruppen können gleichzeitig die Schwingungen und Klänge erleben und wahrnehmen. Die Intensität stärkt das Gemeinschaftsgefühl und unterstützt das Erlernen von Liedern. Auch für Schüler, die eine Einschränkung im Sprachgebrauch haben, fühlen sich integriert, führt Claudia Rilli aus.

Beim diesjährigen Sommerfest wurde das neue Instrument der Einrichtung übergeben. Die nötige Fördersumme wurde von drei Geldgebern gespendet. Wir danken im Namen der Schülerinnen und Schüler der Bildungsstiftung der Sparkasse Ravensburg, der Stiftung „Kinder brauchen Musik“ und dem Golfclub Bad Saulgau e.V. Die Mitglieder des Clubs erspielten durch großes Engagement von Marcus Andre und Expert Mark den Restbetrag in Form eines Turniers.