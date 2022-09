Münzautomat in Wilhelmsdorf aufgebrochen

Nicht besonders hoch fiel die Beute von Unbekannten aus, die laut Polizeibericht am frühen Montagmorgen den Münzautomaten an einer Waschanlage in der Straße „Rotäcker“ aufgebrochen haben. Mutmaßlich haben sich die beiden Täter gegen 5.30 Uhr mit einem Motorroller im Bereich des Firmengeländes aufgehalten. Der Sach- sowie der Diebstahlsschaden wird im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich beziffert. Hinweise zu dem Duo nimmt der Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 921 70 entgegen.