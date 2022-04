Mitarbeiter des Wilhelmsdorfer Waldkindergartens bemerken Moorbrand

Ein Brand am Waldrand nördlich von Wilhelmsdorf ist am Montagmittag erneut aufgeflammt.

Das kleine Feuer war am Freitag bereits von Unbekannten entfacht und im Anschluss von der Feuerwehr gelöscht worden, heißt es im Polizeibericht. Allem Anschein nach glühte der torfhaltige Boden unterirdisch weiter, sodass es am Montag abermals zu einer starken Rauchentwicklung an der Stelle kam. Mitarbeiter des nahegelegenen Waldkindergartens bemerkten den Brand und wählten den Notruf.

Die Feuerwehr beseitigte den Rauch. Vorsorglich wurde ein größeres Bodenloch ausgehoben, um eine erneute Entfachung zu verhindern.