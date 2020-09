Mit Räuberbahn und Fahrrad ins Pfrunger-Burgweiler Ried

Die Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried lädt Fahrgäste der Räuberbahn, die ihr Rad mitnehmen, am Sonntag, 27. September, zu einer geführten Radtour von Ostrach zum Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf ein.

Laut der Ankündigung werden die Teilnehmer um 10.15 Uhr am Bahnhof Ostrach von einem Moorführer erwartet. Bei der bequemen und auch für Kinder geeigneten Radtour erfährt man eine Menge über das Pfrunger-Burgweiler. Gleich an der ersten Station, der ehemaligen Torffabrik am südlichen Ortsende von Ostrach, wird die Geschichte des Torfabbaus beleuchtet. Es geht weiter in gemütlichem Tempo. Nach vier Kilometern wartet dann laut des Schreibens das Highlight des Pfrunger-Burgweiler Rieds, der 38 Meter hohe Bannwaldturm mit einem atemberaubenden Blick auf ein Labyrinth aus Bächen, Gräben und mit Wasser gefüllten Torfstichen.

Entlang der Ostrach wird weiter geradelt vorbei an den Hundschen Teichen und zum Lindenhof. Nach etwa zwei Stunden man erreicht das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf.

Nach einer Pause wird dort die Herkunft der Findlinge im Gletschergarten erklärt, und für Kinder ab vier Jahren steht der neu eröffnete Natur-Parcours bereit. Während der Führung durch die Ausstellung „Moor erleben“ taucht man im „Moorkäpsele“ ab in die Tiefen des Moors, lauscht Vogelstimmen oder wirft einen Blick ins Mikroskop. Um 15 Uhr wird die Foto-Ausstellung „Natur Licht Kraft“ von Andreas Fässler eröffnet, und die Tour endet . Die Rückfahrt erfolgt in eigener Regie. Fahrplan und Preise der Räuberbahn finden sich online unter www.raeuberbahn.de.