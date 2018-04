Mit dem Forscher-Rucksack in die Natur

Über neue Angebote sowie herausragende Aktivitäten im Jahreslauf hat das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf die Vermieter von Ferienwohnungen sowie Tourismusbeiräte in der Ferienregion nördlicher Bodensee informiert. Die Informationen sowie das Prospektmaterial dienen den Gastgebern dazu, Urlaubern Freizeitaktivitäten in der Region aufzuzeigen. Die Angebote können natürlich auch einheimische Naturliebhaber nutzen.

Margit Ackermann, Mitarbeiterin im Naturschutzzentrum, stellte zunächst die neueste Errungenschaft vor, die sich in erster Linie an Familien mit Kindern richtet. Es handelt sich dabei um einen Forscher-Rucksack, mit dessen Inhalt Besucher auf Abenteuertour ins Pfrunger-Burgweiler Ried aufbrechen können. Ziel des Angebotes ist es, mit Hilfe des auszuleihenden Moorforscher-Rucksacks die Schönheiten und Eigenarten rund um das Naturschutzzentrum zu erforschen, ohne auf eine sachkundige Führung angewiesen zu sein.

„Der Rucksack ist prall gefüllt mit Hilfsmitteln zur Beobachtung der Natur. Kinder ab acht Jahren sollen dazu angeleitet werden, gezielt zu beobachten, zu beschreiben, was sie sehen und kleine Aufgaben am Riedlehrpfad zu lösen“, erklärt Ackermann. Als Anleitung dient ein Aufgabenheft, durch das die Sumpfschildkröte Emy, Maskottchen des Naturschutzzentrums, spielerisch führt. Auf die Nutzer des Forscher-Rucksacks warten auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern elf Stationen, die in aller Ruhe in etwa drei Stunden absolviert werden können. Abschluss ist in der Moorausstellung, wo noch ein Rätsel gelöst werden kann, bevor eine Belohnung auf die jungen Forscher wartet.

Der Moorforscher-Rucksack wurde in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten und Ursula Maria Dieckmann, der Studentin Stefanie Tilli sowie der Diplom-Biologin Margit Ackermann entwickelt und zusammengestellt. Die Leihgebühr für den Rucksack beträgt zehn Euro. Dazu kommt ein Pfand in Höhe von 20 Euro, das nach Rückgabe des Rucksacks zurückerstattet wird. Fünf dieser Rucksäcke stehen zur Verfügung. Sie können ab sofort von Besuchern des Naturschutzzentrums genutzt werden.

Führungen drinnen und draußen

Auf die Programmvielfalt in der beginnenden Saison ging Pia Wilhelm, Leiterin des Naturschutzzentrums, ein. Nicht nur für Urlauber in der Region, sondern auch für einheimische Naturfreunde gehört die Veranstaltungsreihe „Dem Mythos Moor auf der Spur“ zu den besonderen Erlebnissen. Ab April bis Oktober wird jeweils am ersten Freitag im Monat zum Wandern und Genießen in der wilden Moorlandschaft eingeladen. Unter Leitung eines Moorführers geht es auf eine Rundwanderung, die in der Riedwirtschaft endet. Dort gibt es ein Abendessen mit anschließendem Foto- oder Filmvortrag.

Wer nicht ganz gut zu Fuß ist für den gibt es eine monatliche Führung durch die Ausstellung im Naturschutzzentrum. Sie steht unter dem Titel „Moor und Mehr“. Pia Wilhelm verspricht: „Hier gibt es bei jedem Wetter viel zu entdecken, ohne nass zu werden. Mit dem Moorkäpsele können die Besucher in die Tiefen des Moors tauchen.“

Weitere Angebote im Jahreslauf beschäftigen sich unter anderem mit dem Biber, dem Storch und anderen für das Ried typischen Vögeln, Amphibien, Fledermäusen und Pflanzen. Zahlreiche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche werden im Rahmen des Ferienprogramms angeboten.