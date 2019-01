Missbrauchsskandal: Erneut Kritik an Brüdergemeinde

Weiter massive Kritik an der evangelischen Brüdergemeinde Korntal mit ihren Kinderheimen in Korntal und Wilhelmsdorf. Fünf Jahren nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals greift das ehemalige Korntaler Heimkind Detlev Zander die Brüdergemeinde erneut an: „Gibt es Grund zu feiern oder sind wir bei der Aufklärung in Korntal wieder bei Null? Letzteres ist realistischer.“ Jetzt fordert er erneut, „die Aufklärung von Verbrechen“ bis heute.

Detlev Zander hat 2014 den Missbrauchsskandal mit seiner eigenen Geschichte öffentlich gemacht. Daraufhin folgte ein langwieriger, emotionaler und auch von Vertrauensverlust geprägter Aufarbeitungsprozess, der letztendlich in einem Aufklärungsbericht endete. Der wurde im Juni 2018 auf einer Pressekonferenz in Stuttgart von den Aufklärern Brigitte Baums-Stammberger und Benno Hafeneger vorgestellt. Wie bereits berichtet wurden die Jahre von 1950 bis 1990 untersucht.

Darin wurde aufgrund von Interviews mit Betroffenen und akribischer Recherche ein Bild von physischer, psychischer und sexueller Gewalt in den Heimen der Brüdergemeinde gezeichnet. Der Bericht bestätigt Taten in Wilhelmsdorf. Ein Tatort ist auch das Ferienlager der Brüdergemeinde am Lengenweiler See, wo die Kinder aus Korntal die Sommerferien verbracht haben.

Laut Zander haben die ehemaligen betroffenen Heimkinder schon einiges geschafft, doch es sei noch nicht alles erreicht. Er spricht von „heuchlerischer Schönsprech, stellenweise Einsicht und fortgesetzte Relativierung“. Ziel der Brüdergemeinde Korntal sei es gewesen, die Aufklärung im Schleuderwaschgang zu beenden, damit für das Thema im Jubiläumsjahr „200 Jahre Brüdergemeinde Korntal“ vom Tisch ist.

Detlev Zander äußert sich enttäuscht, dass die Unterstützung von der Evangelischen Kirche Deutschland, dem Bischof der Evangelischen Landeskirche Württemberg und der Politik zwar von den Betroffenen eingefordert worden, jedoch abgeschmettert worden sei.

Zander fordert erneut die „erweiterte Aufklärung und Untersuchung der Verbrechen in den Kinderheimen bis in die heutige Zeit“. Außerdem soll den Opfern „niederschwellige und individuelle Hilfe und Unterstützung leisten für die Betroffenen heute. Betroffene müssen selbst entscheiden können, was für sie Hilfe bedeutet und Entschuldigung bedeutet.“ Die Brüdergemeinde müsse die Folgeschäden ihrer Verbrechen an ehemaligen Heimkinder anerkennen und sie nachhaltig entschädigen. „Betroffene, die von der Brüdergemeinde Korntal nicht geschützt worden sind, weil Verbrechen vertuscht und Täter gedeckt worden sind haben ein gesondertes Recht auf eine anständige Entschädigung.“

Wie die Brüdergemeinde bei der Pressekonferenz in Stuttgart berichtete, hatte sie bereits nach eigenen Aussagen Anerkennungsleistungen in Höhe von 1000 bis 20 000 Euro an betroffene Heimkinder gezahlt.

Bürdergemeinde feiert 200 Jahre

Die Brüdergemeinde Korntal hat am 15. Januar mit einem Festgottesdienst ihr Jubiläumsjahr eröffnet. Das Jubiläumsthema lautet „Unterwegs sein – Heimat finden“. Der weltliche Vorsteher Klaus Andersen sieht im Leitthema eine Chance zum Perspektivwechsel. In einer Pressemitteilung wird er mit den Worten zitiert: „Beim Feiern unseres Jubiläums wollen wir nicht verschweigen, dass Hoffnung für manche Menschen unter uns auch zerstört wurde. Deshalb haben auch die Missbrauchsfälle in unseren Einrichtungen, die wir in den letzten Jahren konsequent aufgearbeitet und dokumentiert haben, ihren Platz in unserer Ausstellung und im Jubiläumsjahr.“