Missbrauch: Ton bei Aufklärungsprozess verschärft sich

Die Evangelische Brüdergemeinde Korntal will an der gemeinsamen Aufarbeitung der Missbrauchsgeschichte in den Heimen der Brüdergemeinde Korntal in Korntal und Wilhelmsdorf mit den Opfervertretern festhalten. Das schreibt der weltliche Vorsteher der Brüdergemeinde Korntal, Klaus Andersen, in einer Pressemitteilung. Ebenfalls zu Wort gemeldet hat sich die Gruppe Netzwerk Betroffenenforum um Detlev Zander. Sie betont, dass sie sich nicht aus dem Aufarbeitungsprozess zurückgezogen habe, sondern den Umgang von Mediatoren und Brüdergemeinde ablehne.

Wie berichtet, hat der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber abgesagt, den Aufklärungsprozess zu begleiten. Er hätte zum Aufklärer bestimmt werden sollen. Medienberichte über eine angebliche Verwicklung Webers in eine Korruptionsaffäre waren der Anlass für die Mediatoren, den Prozess erst einmal aufzuschieben. Daraufhin sagte Weber ab. In seiner Stellungnahme heißt es unter anderem: „Maximale Offenheit, keine Instrumentalisierung meiner Person durch eine Beteiligtengruppe und ein respektvoller Umgang mit meiner Arbeit und meiner Person sind für mich unabdingbare Voraussetzungen für eine solche Beauftragung. In der Gesamtschau der letzten vier Wochen hat sich herausgestellt, dass diese Voraussetzungen vonseiten der Brüdergemeinde Korntal und der Mediatoren in mehrfacher Hinsicht nicht gegeben sind.“ Zudem kritisiert Weber, dass ein unabhängiges Arbeiten seinerseits nicht möglich gewesen wäre, weil die Brüdergemeinde ihm kein selbstständiges Veröffentlichen der Aufklärungsergebnisse eingeräumt habe.

Gemeinsamer Weg soll bleiben

Klaus Andersen von der Brüdergemeinde schreibt nach der jüngsten Entwicklung, dass sich Opfervertreter aus dem Aufarbeitungsprozess zurückgezogen hätten: „Es ist jedoch nicht zutreffend, dass pauschalisiert davon ausgegangen wird, dass sich alle Betroffenen aus dem gemeinsamen Prozess zurückziehen wollen. Durch persönliche Gespräche wissen wir, dass einige Betroffene – ebenso wie wir – sehr wohl an einer Fortführung der Gespräche mit Unterstützung der Mediatoren interessiert sind. Wir halten daher auch weiterhin an einer gemeinsamen Aufarbeitung fest.“ Die Arbeitsgemeinschaft Heimopfer Korntal betonte, die Brüdergemeinde sei kooperativ und man wolle weiter Gespräche führen.

Opfer wollen mehr Druck machen

Detlev Zander, Sprecher des Netzwerks Betroffenenforum, erklärte am Dienstag: „Wir haben uns aus der Konzeption, die Andersen, Glatzle (sprich: die Brüdergemeinde, Anm.d.Red.) sowie die Mediatoren Rohr und Bautz massiv steuern und beeinflussen, verabschiedet. Wir lassen uns weder von den Brüdern noch von den Mediatoren Bautz und Rohr beleidigen und vorführen.“ Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Wir haben einen Forderungskatalog erstellt, den wir versiegelt an die Landeskirche weiterleiten. Wir werden von jetzt ab viel mehr Druck machen, damit die Öffentlichkeit in der breiten Masse endlich erfährt, was mit uns passiert ist, wir werden Ross und Reiter nennen sowie die perversen, schmerzlichen Sexualpraktiken, die wir in Kinderheimen der evangelischen Brüdergemeinde Korntal erleben mussten, veröffentlichen.“ Ein Tatort soll auch das Ferienlager am Lengenweiler See in Wilhelmsdorf gewesen sein.

Indes hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg laut Evangelischem Pressedienst (epd) zugesagt, bei Bedarf die Aufklärung des Missbrauchs von Heimkindern in der Diakonie Korntal in den 1950er- bis 1970er-Jahren zu unterstützen, betonte aber, dass die Brüdergemeinde selbstständig sei. Vor knapp einem Jahr scheiterte ein erster Versuch der gemeinsamen Aufarbeitung, nachdem das Netzwerk Betroffenenforum der damaligen Aufklärerin das Vertrauen entzog.