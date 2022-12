Auf schnelles Bargeld hatte es offensichtlich derjenige abgesehen, der am Mittwoch zwischen 12 und 22 Uhr den Milchautomaten eines Hofladens in der Esenhauser Straße in Wilhelmsdorf aufgebrochen hat, so die Polizei. Der Täter erbeutete einen zweistelligen Geldbetrag. Personen, die während der Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden, der die Ermittlungen aufgenommen hat.