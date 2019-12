Messerattacke in Wilhelmsdorf: „Ich hätte ihm das nie zugetraut“

Der Prozess gegen einen 30-jährigen Deutschen ist am 23. Dezember vor dem Landgericht Ravensburg in die zweite Runde gegangen. Erwartet wurden rund 13 Zeugenaussagen, darunter die des 63-Jährigen Opfers. Der Angeklagte soll im Juni dieses Jahres mehrmals mit einem Küchenmesser auf seinen 63-Jährigen Mitbewohner eingestochen haben. Die Tat hatte sich im Obdachlosenwohnheim in Wilhelmsdorf zugetragen.

Um 8.20 Uhr wird der Angeklagte mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Mit gesenktem Blick setzt er sich und schaut teilnahmslos durch den sich füllenden Gerichtssaal. Im Publikum sitzen vier Personen, als um 8.30 Uhr die Verhandlung beginnt.

Der Angeklagte muss sich wegen versuchtem Totschlag, gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Zum Tatvorwurf schweigt der 30-Jährige, wie schon am ersten Prozesstag. Doch sollen nun 13 Zeugen gehört werden, um das Geschehene besser zu beleuchten. Unter anderem stehen die Aussagen von Polizeibeamten, einem Staatsanwalt, der Mitbewohnerin im Obdachlosenwohnheim, einem Mitarbeiter sowie der Leiterin eines Gasthauses in Wilhelmsdorf, der Ex-Freundin des Angeklagten, den behandelten Ärzten des Opfers und des Opfers selbst auf der Tagesordnung.

Ein 49-Jähriger Polizeibeamter erklärt, er habe seinen Revierdienst in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni wie gewohnt angetreten. Der Beschuldigte habe zu diesem Zeitpunkt schon in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Ravensburg gesessen. „Er hat die Sprechanlage oft betätigt und mir immer gesagt, er will da raus“, sagt der Polizeibeamte. Schlussendlich habe der Beschuldigte einen Suizidversuch angekündigt und sich seinen Pullover um den Hals geschlungen. Daraufhin seien vier Beamte in die Zelle gestürmt. „Ich habe nur noch Schreie und Schläge gehört, dann bin ich sofort auch noch runtergerannt“, schildert der 49-Jährige.

Die Beamten hätten Mühe gehabt, den Angeklagten zu Boden zu bringen. „Das habe ich noch nie erlebt, er hatte so viel Kraft“, sagt der Polizist. Mit einem blauen Auge, Prellungen am Handgelenk und Hinterkopf sowie einer Risswunde am Zeigefinger wurden die Polizeibeamten beim Einsatz nur leicht verletzt.

Dabei ist nicht auszuschließen, dass er aufgrund psychischer Erkrankungen schuldunfähig ist. Derzeit befindet er sich in Behandlung im Zentrum für Psychiatrie (ZFP) Weißenau.

Roswita Hietel-Weniger ist Psychaterin im ZFP und weiß um den Zustand des Beschuldigten. Sie hatte mehrfach mit dem Angeklagten gesprochen. Der gelernte Raumausstatter sei schon in der Schule verhaltensauffällig gewesen. In seiner Jugend soll es immer wieder zu Kurzzeittherapien im ZFP Rottenmünster, im Landkreis Rottweil, sowie im ZFP Weißenau in Ravensburg gekommen sein. Im Ringgenhof in Wilhelmsdorf soll der 30-Jährige eine Langzeittherapie begonnen haben, zwei Wochen vor seiner Entlassung sei er dort aber rausgeflogen. Zudem wurde vor circa vier Jahren eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert.

Am Abend des 2. Juni, einen Tag vor der Tat, habe sich der Angeklagte selbst ins ZFP Weißenau eingewiesen. Mit der Begründung, es ginge ihm einfach nicht gut. Am nächsten Morgen jedoch, habe er sich selbst entlassen und sei wieder zurück nach Wilhelmsdorf gefahren, schilderte Hietel-Weniger.

Um 10.30 Uhr wird schließlich das 63-Jährige Opfer angehört. Er habe mit dem Angeklagten zusammen im Obdachlosenheim in Wilhelmsdorf gewohnt, erzählt er. Zwischen den beiden sei keine Freundschaft entstanden, aber das Zusammenleben „war okay“, sagt der Geschädigte. Aufgrund seiner Einweisung ins ZFP habe der 63-Jährige mehrmals mit ihm über die Vorkommnisse reden wollen. „Er hat nur seine Hände angeschaut und wollte nicht mit mir reden“, sagt er.

Gegen Nachmittag sei es dann zur Tat gekommen. Im Türrahmen stehend habe der Geschädigte den Angeklagten gesehen, wie er ein Brotmesser aus der Schublade zog. „Ich habe gesehen wie er mit dem Messer auf mich zukommt, es war mein Brotmesser“, erzählt er. Zwischen drei- und sechsmal soll der 30-Jährige versucht haben, seinen Mitbewohner zu treffen. Ein Hieb traf den 63-Jährigen am Rücken. Nach zweitägiger Behandlung im Krankenhaus durfte er die Klinik verlassen und sei mittlerweile wieder wohlauf, sagt er selbst. Außerdem befinde er sich derzeit in Therapie. „Ich hätte ihm das nie zugetraut, wirklich nicht“, resümiert er.

In der Folge beschrieben diverse Zeugen den Beschuldigten als stets freundlich, hilfsbereit und nett. Dennoch habe man ihm seine Psychose das ein oder andere Mal angemerkt, aber eine solche Tat hätte ihm keiner zugetraut. Staatsanwalt Veiko Böhm fragte den Angeklagten nach seiner Zukunft. „Ich möchte gerne ein normales Leben führen und mir in Ravensburg etwas aufbauen“, antwortete der Beschuldigte. „Ich bin fit genug um das zu schaffen.“

Eine weitere Verhandlung wurde auf den 9. Januar um 8.30 Uhr angesetzt. Bei dieser könnte bereits ein Urteil fällen.