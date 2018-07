Mega-Mobilfunkmast für Wilhelmsdorf

Einen 30 Meter hohen Betonmasten, auf dem die Mobilfunkanlagen zur Versorgung großer Teile der Gemeinde Wilhelmsdorf installiert werden sollen, will die Deutsche Funkturm GmbH auf dem Gelände der Vermittlungsstelle der Telekom am Öschweg bauen. Mit dem Vorhaben beschäftigte sich der Gemeinderat am Dienstagabend. Angestrebt wird in Verhandlungen eine Erhöhung des Mastes um fünf Meter. Damit könnten die Strahlungen, die von vielen als schädlich angesehen werden, um rund 20 Prozent verringert werden.

Auslöser für das Projekt Mobilfunkmast ist die Absicht des Sozialunternehmens Die Zieglerschen, das rund 27 Meter hohe Gebäude der ehemaligen Gotthilf-Vöhringer-Schule (GVS) abzureißen. An dessen Stelle soll der Neubau der Werkstatt für behinderte Menschen entstehen. Doch bevor dies so weit ist, müssen die Mobilfunkanlagen der drei großen Betreiber Telekom, Vodafon und Telefonica, die bisher vom GVS-Gebäude herunterstrahlen, an einen neuen Standort verlegt werden. Im Vorfeld der Entscheidung des Gemeinderats für den Standort Öschweg hatte es erhebliche Proteste aus der Bevölkerung gegeben. Die Bürgerinitiative Mobilfunk sprach sich für einen außerhalb des Ortszentrums gelegenen Standort auf dem Gelände des Bauhofs aus. Diesen lehnten die Betreiber der Sendeanlagen konsequent ab. Der Standort Öschweg sei aus technologischer Sicht die beste Lösung, wurde der Gemeinde klargemacht.

Mehrkosten von 10 000 Euro

Beim Beschluss des Gemeinderats pro Öschweg wurde die Verwaltung gleichzeitig beauftragt, nach Möglichkeiten der Optimierung des Standorts zu suchen mit dem Ziel, die Immissionen zu senken. Das Ergebnis dieses Auftrags trudelte am Dienstag kurz nach 16 Uhr bei der Gemeindeverwaltung ein. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen erarbeitete Hans Ulrich vom Büro funktechnikanalyse.de, der als Gutachter die Mobilfunkdebatte in Wilhelmsdorf seit Jahren fachlich begleitet. Als Extrakt aus der 16-seitigen Arbeit fassten Bürgermeisterin Sandra Flucht und Ortsbaumeister Wilhelm Birkhofer zusammen: „Wenn der Sendemast um fünf auf dann 35 Meter höher gebaut werden könnte, dann würden die Emissionen sich um grob gerechnet 20 Prozent verringern.“ Die Mehrkosten für einen höheren Masten werden auf rund 10 000 Euro geschätzt. Das Fundament könnte laut Berechnungen die erhöhte Last problemlos tragen.

In Verhandlungen mit dem Bauträger will die Verwaltung jetzt versuchen, den höheren Masten zu erreichen. „Wir wünschen uns eine kostenneutrale Lösung, sind aber auch bereit, bis zu 10 000 Euro für eine aus unserer Sicht bessere Lösung in die Hand zu nehmen“, fasste Bürgermeisterin Flucht die angeregte Diskussion zusammen. Josefine Haberkorn (Bürgerliste) forderte ganz klar die vorgeschlagene Optimierung. „Dieser Aufwand ist gerechtfertigt.“ Josef Bielau, ebenfalls Bürgerliste, verwies darauf, dass die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle stehen müsse. Hans-Jürgen Bauer verwies darauf, dass durch einen höheren Masten die Anwohner deutlich von den Auswirkungen der Strahlen entlastet würden. Außerdem wäre eine bessere Mobilfunkversorgung in Richtung Pfrungen möglich. Sein Fraktionskollege Klaus Germann bekräftigte Bauers Anliegen. „Wir sollten die Kosten tragen“. Andreas Schelshorn lenkte den Blick auf die Dimensionen des Vorhabens: „Wir diskutieren jetzt mit drei Mobilfunkbetreibern über erhöhte Kosten von 10 000 Euro. Diese weisen jährlich Umsätze in Milliardenhöhe aus.“

Dem Baugesuch der Deutsche Funkturm GmbH wurde bei einer Enthaltung zugestimmt, sofern die Erhöhung des Mastens auf 35 Meter erfolgt. Sollten die Verhandlungen scheitern und es bei 30 Metern bleiben, dann verweigerten fünf Räte ihre Zustimmung.

Abbruch der Funkanlagen

Nach den aktuellen Planungen der Zieglerschen mit dem Gebäude der ehemaligen Gotthilf-Vöhringer-Schule befragte die „Schwäbische Zeitung“ Christoph Arnegger, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Facility Management. Seine Antwort stimmte der zuvor mit Bürgermeisterin Flucht ab. Als Begründung für den Abbruch führte Arnegger aus: „Das Gebäude der ehemaligen GVS in der Hoffmannstraße befindet sich im Eigentum der Zieglerschen und kann aufgrund umfassender Brandschutzauflagen nicht mehr genutzt werden. Des Weiteren wird das Gelände, auf dem die ehemalige GVS steht, für einen Neubau eines Tagesstrukturgebäudes (unter anderem Werkstattangebot) der Behindertenhilfe der Zieglerschen benötigt.“

Zum Zeitplan äußerte sich Arnegger wie folgt: „Ein Abbruch der GVS wird allerdings erst möglich sein, sobald die Funkanlagen – derzeit noch auf dem GVS-Dach – an den neuen Standort umziehen können, damit die Funkanbieter weiterhin ein zuverlässiges Mobilfunksignal gewährleisten können. Sobald hierüber Klarheit besteht, können wir eine seriöse Aussage zum Zeitpunkt des Abrisses treffen.“