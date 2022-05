„Manege frei“ im Zirkus Rotach-Hi!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum 10. Mal fand im Mai die inklusive Zirkusfortbildung in der Bewegungswerkstatt der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen statt. In der Bewegungshalle des Haus Höchsten und draußen in der Kiesgrube trafen sich 16 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zum gemeinsamen Tanzen, Jonglieren und vielem mehr! Unter der Leitung des ehemaligen Hochseilartisten und Zirkuspädagogen Maik Kretzschmar und der Übungsleiterin Silka Thanner wurde ausprobiert, geübt, einstudiert und vor allem ganz viel gelacht.

Beim diesjährigen Motto „Fliegen und Schweben“ standen vor allem das Hochseil und ein hängender Ring im Mittelpunkt. Höhepunkt und zugleich Abschluss der Woche war die große Werkstattaufführung am Freitagmittag in der Kiesgrube. Die zahlreichen Zuschauenden belohnten die Artist*innen mit viel Applaus für die Arbeit der ganzen Woche. Müde, aber überglücklich wurde die Manege und der Vorhang abgebaut sowie bei Kaffee und Kuchen die Ereignisse der Woche besprochen. Die Planungen fürs kommende Jahr laufen bereits und die 11. Inklusive Zirkusfortbildung kann kommen!