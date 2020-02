Macht mit Verzögerung an Wilhelmsdorfer Narren abgetreten

Seit dem Bromigen Freitag haben die Narren auch in Wilhelmsdorf die Macht. Entgegen der bisherigen Tradition stürmten die Mitglieder der beiden Narrenvereine Wilhelmsdorf und Zußdorf nicht am Schmotzige Dunnschtig, sondern erst deinen Tag darauf das Rathaus. Nach einigen Scharmützeln der Verteidigung und närrischen Spielchen musste die als Schweinchen angetretene Rathauschefin Sandra Flucht (rechts) den Gemeindeschlüssel an die närrische Schar abtreten. Den überdimensionierten Schlüssel nahmen der Wilhelmsdorfer Zunftmeister Tobias Lutz und die Zunftmeisterin der Zockler aus Zußdorf Sylvia Berenbold in Empfang. Vor dem Rathaussturm wurden die Schüler in der Gemeinde von den Narren befreit und in die Fasnetsferien geschickt. Foto: Herbert Guth