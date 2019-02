Männer treten auf 18-Jährigen ein

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am Samstag gegen 23 Uhr in der Pfrunger Straße. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren nach ihren Angaben beim Verlassen einer Fastnachtsveranstaltung von vier Personen angegriffen worden. Drei der Männer seien auf den 18-Jährigen losgegangen und hätten ihn, als er am Boden lag, getreten. Gleichzeitig habe einer der Männer den 21-Jährigen attackiert. Hierbei wurde er an der Hand verletzt. Die beiden Geschädigten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Security-Mitarbeiter der Veranstaltung gaben an, erst nach der Auseinandersetzung auf die verletzten Männer aufmerksam geworden zu sein. Das Festzelt war zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552 / 20160, zu melden.