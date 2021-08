Liegebank für Mitschüler gebaut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der einen Seite eine normale Sitzbank, auf der anderen eine geschwungene Liegefläche zum Ausruhen. So präsentiert sich ein großzügig gearbeitetes Sitzmöbel, das seit Ende des Schuljahres seinen Platz vor der Wilhelmsdorfer Riedhalle fand. Die Liegebank wurde von den Gymnasiasten Matthias Roller und Valentin Mesmer der Klasse 10 b des Gymnasiums Wilhelmsdorf geschaffen.

Die beiden 16-Jährigen verwirklichten ihr Werk im Rahmen des freien Kursangebots ihrer schulischen Tüftel-Werkstatt. Grundgedanke war es, etwas Dauerhaftes für den Schulbereich zu schaffen. Als Vorlage ihrer Ideen diente dann eine Liegebank, die sie in Oberhomberg gesehen hatten. Die Materialkosten lagen bei etwa 600 Euro. Diese wurden vom Gymnasium, der Schülermitverantwortung (SMV) und dem Förderverein der Schule übernommen.

Das benötigte Holz der Douglasie bezogen sie über die Zimmerei von Valentins Vater in Rimmersberg. In dessen Werkstatt wurde das Stück dann auch in über 20-stündiger Arbeit gefertigt. Vater Siegfried Mesmer gab zwar Tipps, hielt sich ansonsten aber aus dem Projekt heraus, verriet Valentin. Dieser will jetzt eine Ausbildung im Zimmererhandwerk beginnen, während Matthias Roller das Abitur anstrebt.