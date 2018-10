Lichtblick bei Wilhelmsdorfer Finanzen

Die Finanzen der Gemeinde Wilhelmsdorf entwickeln sich derzeit deutlich besser, als es in der bisherigen Planung vorauszusehen war. Vor allem die Einnahmen durch Zuwendungen des Landes stiegen 2018 deutlich an. Sollte der Konjunkturverlauf und die gute Lage der Wirtschaft anhalten, ist auch für die folgenden Jahre in der Finanzplanung bis 2022 eine weiter positive Entwicklung zu erwarten. Allerdings kommen auf die Gemeinde vor allem im Schulbereich große Investitionen zu, die die gewohnte Haushaltsdisziplin weiterhin erfordern.

Die Finanzlage der Gemeinde Wilhelmsdorf war eigentlich schon immer als angespannt zu bewerten. Das war auch bei der Verabschiedung des Haushalts für 2018 zu spüren. Doch jetzt bei der Vorlage des Nachtragshaushaltsplans ist eine gewisse Entspannung zu bemerken. Weder Bürgermeisterin Sandra Flucht noch Kämmerer Stephan Gerster ließen sich bei der Erläuterung der aktuellen Zahlen und der Vorausplanung für die kommenden Jahre zu überschwänglicher Begeisterung hinreißen. Wie erleichtert sie aber über die Entwicklung der Gemeindefinanzen sind, zeigen folgende Aussagen. „Für die Nachtruhe von Bürgermeisterin und Kämmerer sind die Finanzdaten beruhigend“, schilderte Sandra Flucht die Stimmung in der Verwaltung. Kämmerer Gerster zeigte sich ebenfalls zuversichtlich: „Unsere anstehenden Investitionen scheinen schulterbar zu sein.“ Der Weg der bisher gezeigten Sparsamkeit dürfe aber nicht verlassen werden, warnte er vor Begehrlichkeiten.

Verbesserung um knapp 210 000 Euro

Eine teilweise „sehr erfreuliche Verbesserung der Einnahmesituation“ konnte Stephan Gerster in der gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und den drei Ortschaftsräten von Esenhausen, Pfrungen und Zußdorf erläutern. 121 000 Euro höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und 128 000 weniger Ausgaben für die Kreisumlage schlagen unter anderem zu Buche. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wobei auch Mehrausgaben an anderer Stelle einzurechnen sind, ergibt sich unter dem Strich eine Verbesserung um knapp 210 000 Euro. Zum Jahresende wird sich der Schuldenstand der Gemeinde um 64 000 Euro auf dann 2,765 Millionen Euro verringern. Bei 5013 Einwohnern bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 552 Euro. Gemeinderat und Ortschaftsräte billigten die neuen Zahlen für das Jahr 2018 einstimmig. Der Nachtragshaushalt soll in der Sitzung am 20. November verabschiedet werden.

Im zweiten Finanzteil der Sitzung erläuterte Kämmerer Gerster die erwartete Finanzentwicklung sowie die Aufgaben der Gemeinde im Zeitraum von 2019 bis 2022. Damit werden die Weichen für die Aufstellung des neuen Haushaltsplans für das Jahr 2019 gestellt. Die Rahmendaten, zu denen auch der Haushaltserlass des Landes für 2019 zählt, „sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus“, sagte Gerster in gewohnter Zurückhaltung. „Es gab schon schlechtere Jahre für den Kämmerer bei der Analyse dieser Zahlen.“ Laut Berechnung sollen die Einnahmen der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum um 605 000 Euro höher ausfallen als bisher angenommen. „Die Einnahmen vom Land versetzen uns in die Lage, die Aufgaben ordentlich erledigen zu können. Vor diesem Hintergrund sind die anstehenden großen Investitionen im Schulbereich und später für die Feuerwehr stemmbar“, blickt Gerster zuversichtlich in die Zukunft. Voraussetzung dafür sei die Fortsetzung der konsequenten Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde sowie der Fortbestand einer stabilen und weiter wachsenden Konjunktur in Deutschland und Europa.

Umfangreiche Aufgabenliste wartet auf die Gemeinde

Welche Aufgaben auf die Gemeinde warten, zeigte die umfangreiche Aufgabenliste, die von der Verwaltung vorgelegt wurde. In ihr sind alle bisher schon bekannten Vorhaben und Maßnahmen zusammengefasst und nach Prioritäten aus Sicht der Verwaltung geordnet. Dazu kommt neu die Erweiterung des Bildungszentrums, die 2020 und 2021 geschätzt 2,6 Millionen Euro an Eigenmitteln verschlingen wird. Ebenso ist in der Liste die Neukonzeption des Rettungszentrums der Feuerwehr mit einem Bedarf von etwa drei Millionen Euro aus Eigenmitteln ab 2023 enthalten.

Die Vielzahl der aufgelisteten Projekte erfordert nach derzeitiger Berechnung einen Einsatz von Eigenmitteln in Höhe von gewaltigen 15,4 Millionen Euro. Dementsprechend müssen die Gremien in der Gemeinde Prioritäten setzen, in welcher Reihenfolge Investitionen angegangen werden sollen.

In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 20. November soll das Aufgabenprogramm nochmals beraten werden. Auf dieser Grundlage entscheiden die Räte über das Investitionsprogramm für 2019. Entsprechend dieser Beschlüsse wird dann der Haushaltsplan für das kommende Jahr erstellt. Die Verabschiedung dieses Zahlenwerks ist für Februar 2019 geplant.