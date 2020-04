Bei Sonnenschein und geschlossenen Schulen kommen bei vielen Schülern Glücksgefühle und Ferienstimmung auf. Bei den Abschlussklassen der Gymnasien, die in wenigen Wochen ihre Abiturprüfungen schreiben, sieht das anders aus. Einen Teil des prüfungsrelevanten Stoffes müssen die Schüler sich nun selbst erarbeiten. Die Kultusministerkonferenz beschloss, dass dennoch bundesweit alle Prüfungen stattfinden sollen. Die Abschlussklasse des Gymnasiums Wilhelmsdorf hat sich zu der Situation geäußert.

Drei von vier der von der „Schwäbischen Zeitung“ befragten Schüler sind dafür, die Abiturprüfungen komplett abzusagen, wie unter anderem auch die Kulturministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, vorschlug. Prien versuchte, ein „Anerkennungsabitur“ durchzusetzen, bei dem die eigentlichen Prüfungen ausbleiben und die Noten anhand der vorherigen Schulleistung ermittelt werden. Diese Idee befürworten die meisten der Abiturienten am Gymnasium Wilhelmsdorf. Eine Petition von zwei Schülern aus Hamburg mit ähnlichem Ziel hat mittlerweile über 100 000 Unterstützer gefunden.

Ein reguläres Abitur – wie derzeit geplant – fänden alle befragten Schüler nicht fair. Dennoch ist jeder Fünfte dafür, dass die Abiturprüfungen stattfinden. Allerdings solle das Niveau der Ausnahmesituation gerecht angepasst werden.

Fest steht, dass die Prüfungen nicht wie sonst Ende April beginnen, sondern auf den 18. Mai verschoben werden. „Mit dem Terminplan wollen wir ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit für die Vorbereitung haben. Oberstes Ziel ist, dass alle faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen“, sagt die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Für die betroffenen Schüler ist die Debatte aber noch nicht vorbei. „Als Abiturient im Jahr 2020 tappt man durch Nebelschwaden“, sagt David Riegger aus der Abschlussklasse des Gymnasiums Wilhelmsdorf. Allen Schülern sei es wichtig, nach zwölf Jahren Schulzeit ein Abitur zu erhalten, das anderen Abschlüssen in nichts nachstehe. „Macht man einfachere Prüfungen, steht im Raum, mit einem stigmatisierten ,Corona-Abi’ zum Pseudo-Abiturienten zu werden“, vermutet er. Davor hätten die Schüler Angst.

Digitale Lernmöglichkeiten seien ausbaufähig und teilweise ungenügend umgesetzt. Außerdem hätten in den Krisenzeiten viele Schüler wenig Zeit, sich auf die Prüfungen vorzubereiten. „Wir helfen unseren Geschwistern beim Home-Schooling und bekochen sie, telefonieren mit unseren Großeltern und kaufen gerne für sie ein. So entlasten wir unsere Eltern, die so ihrem Job nachgehen können“, sagt Riegger. Es sei ungewiss, ob sich diese Situation bis zu den Prüfungen ändere. Trotzdem sei auch ein einfacheres oder großzügiger korrigiertes Abitur keine Musterlösung. „Dass uns die Lehrkräfte in der Bewertung entgegenkommen, lässt zunächst auch viel Spielraum in der Umsetzung“, meint er. Die Lehrer hätten dann zu verantworten, dass alle Schüler einheitlich behandelt werden. Kultusministerin Eisenmann betonte, dass für die Schülerinnen und Schüler aus der derzeitigen Situation kein Nachteil entstehen dürfe. Sie sollen dieses Jahr ihr gültiges Abitur erhalten.

Eine andere Schülerin des Gymnasiums Wilhelmsdorf erklärt, wie die Lehrer mit dem ausbleibenden Unterricht umgehen, um die Schüler dennoch auf die Prüfungen vorzubereiten. „Um das Beste aus der jetzigen Lage zu ziehen, unterstützen uns die Lehrer, indem sie uns Aufgaben mit Lösungen, Arbeitsblätter per E-mail schicken oder wir sie per Untis Messenger kontaktieren können“. Untis Messenger ist ein Nachrichtenportal, dass speziell für Lehrer-Schüler-Kommunikation ausgerichtet ist.

Zudem hätten die Schüler Codes für Lern-Apps sowie kostenlosen Zugriff auf Übungsaufgaben, digitale Lernbücher und Lektürehilfen bekommen. „Für uns ist das von großem Nutzen und hilft uns, den fehlenden Stoff selbst zu erarbeiten. So begleiten uns die Lehrer in dieser bizarren Situation stets mit helfenden Händen“, sagt sie. Dennoch fürchte auch sie, in den Prüfungen einer Aufgabe zu begegnen, deren Inhalt sie im Unterricht noch nicht hatte.

„Ich glaube, jeder will, dass es fair ist, aber was das bedeutet, ist nicht so einfach“, sagt Riegger. Ihnen bliebe nur, zu lernen und zu hoffen, dass ihr Abitur letzten Endes gleich viel wert sein wird wie ein reguläres.