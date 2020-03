Lernen zu Hause und Predigt im Internet: Wilhelmsdorfer sind kreativ

Das öffentliche Leben ist wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus auch in Wilhelmsdorf weitgehend zum Erliegen gekommen. Jetzt ist der Zusammenhalt in der Familie gefragt. Nach den aktuellsten Einschränkungen durch das Land Baden-Württemberg hat die Gemeindeverwaltung alle Hände voll zu tun, die offenen Fragen von Geschäftsleuten zu beantworten. Die dezentrale Abhaltung von Andachten der evangelischen Brüdergemeinde am Sonntag auf den Straßen des Ortes mussten für die Zukunft untersagt werden. In der Gemeinde ist Stand Mittwoch keine Corona-Erkrankung nachgewiesen.

Die Wilhelmsdorfer Bürgermeisterin Sandra Flucht kommt derzeit kaum vom Telefon weg. „Die größte Unsicherheit herrscht bei den Läden und Geschäften“, sagt sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Da viele Dienstleistungen, wie etwa die Poststelle oder die Annahme- und Abgabestelle von Paketen, mit Läden gekoppelt sind, die nach den Landesvorgaben eigentlich schließen müssten, ist die Verwaltung mit Entscheidungen in Zweifelsfällen gefordert. Dazu gesellen sich persönliche Gespräche mit Geschäftsleuten, die trotz Verbot ihre Waren anbieten, die nichts mit der erlaubten Versorgung der Bevölkerung zu tun haben.

Schwer fiel ihr die Entscheidung, die von Pfarrer Ernest Ahlfeld ins Leben gerufenen Mini-Gottesdienste an verschiedenen Orten der Gemeinde zu untersagen. Zusammen mit dem Posaunenchor zog der Seelsorger der evangelischen Brüdergemeinde durch die Gemeinde und verkündete in aller Kürze das Wort Gottes. „Diese Idee ist toll und dazu geeignet, den Menschen die aufkommende Panik zu nehmen“, lobt die Bürgermeisterin die Initiative. „Ich muss das aber leider untersagen. Null Komma null Veranstaltungen, das ist die Vorgabe.“

Pfarrer Ahlfeld akzeptiert das Verbot, sieht das aber als übervorsichtige Maßnahme. „Es ist schade. Die Musiker halten Abstand voneinander und die Zuhörer im kleinen Kreis ebenfalls.“ Das Gemeindeleben soll aber nicht ganz einschlafen. So werden ab sofort die Sonntagspredigt sowie eine Mini-Liturgie von Ernest Ahlfeld im Internet und in Papierform im geöffneten Betsaal zu finden sein. Die Jugendgruppen der Brüdergemeinde entwickelten viel Fantasie und organisierten zum Beispiel kleine Theaterstücke, die in engstem Kreis in Gärten aufgeführt wurden. Dazu wurden Videobotschaften entwickelt und über die sozialen Medien verbreitet. Die Konfirmation wurde zunächst auf Juli verschoben. „Die Kirche muss jetzt auf der Hausebene funktionieren“, beschreibt Ahlfeld die Lage.

Kurzfristig wird es ein hörbares weiteres Zeichen geben. Seit Mittwochabend läuten in den Gebieten der evangelischen Kirchengemeinde Bavendorf-Winterbach, der katholischen Seelsorgeeinheit Zocklerland und der evangelischen Brüdergemeinde Wilhelmsdorf ab 19.30 Uhr die Glocken. Sieben Minuten lang soll das Geläut zu hören sein. Pfarrer Ahlfeld zu dieser Aktion: „Das Läuten der Glocken soll daran erinnern, dass wir alle miteinander in der Hand Gottes liegen. Zugleich soll es dazu aufrufen, für uns im Dorf, im Land und für die ganze Welt zu beten.“

Abgesagt wurde zwischenzeitlich auch der geplante Besuch einer Wilhelmsdorfer Delegation bei den beiden polnischen Partnergemeinden Hansk und Urszulin. Dieser hätte im Mai stattfinden sollen. Eine Verschiebung der Reise in den Herbst hinein ist laut Bürgermeisterin Flucht schon aus terminlichen Gründen eher unwahrscheinlich. „Wir werden für das nächste Jahr eine Woche suchen, um unseren Besuch in Polen nachzuholen.“