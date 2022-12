Lernen mit voller Bandbreite

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir wollen über diese Bildungspartnerschaft junge Menschen für unsere Arbeit begeistern, sie sensibilisieren und unser Wissen weitergeben.“, erklärt Norbert Hofmann, Vorstand der meco IT AG, seine Motivation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Weingarten agiert als IT-Dienstleister, konzipiert und realisiert die digitale Infrastruktur von internationalen Unternehmen.

So ist die meco IT auch bei der Digitalisierung ein wichtiger Partner des Gymnasiums Wilhelmsdorf. Das pädagogische Konzept stellt hohe Ansprüche an die digitale Infrastruktur der Schule: Öffnen der Lernräume, digitale Lernmittel und zeitgemäße Medienkompetenz erfordern ein leistungsfähiges, stabiles WLAN-Netz in der ganzen Schule. „Diesen Digitalisierungsprozess hat meco bei uns äußerst kompetent begleitet und betreut erfolgreich unser Netzwerk. Wir können die digitalen Möglichkeiten im Lernprozess voll ausschöpfen.“, freut sich Swen Hekers, stellvertretender Schulleiter und Verantwortlicher für die schulinterne IT-Administration. Diese Fachkompetenz soll nun auch in verschiedene Lernangebote am Gymnasium Wilhelmsdorf fließen. „Vernetzung von Schule und Lebenswelt – nicht nur digital, sondern auch inhaltlich, stellt ein wesentliches Ziel im Lernen am Gymnasium Wilhelmsdorf dar.“, beschreibt Schulleiter Michael Dörmann die Idee der Zusammenarbeit.

In der Vergangenheit haben Schüler*innen bereits Praktika bei meco absolviert. Zukünftig soll diese Möglichkeit ausgebaut werden, damit sie vertiefende Einblicke in die IT-Arbeitswelt bekommen. Das meco-Team wird auch bei internen Veranstaltungen zur Berufsorientierung unterstützen und noch mehr: Ab dem Schuljahr 2023/24 wollen die IT-Spezialisten sich aktiv in Lernangebote einbringen. Gestartet wird schwerpunktmäßig in den Klassenstufen neun und zehn im Fach Informatik, darüber hinaus werden Projekte im Rahmen des Freien Kursangebots der Schule angeboten. Ziel ist auf der einen Seite die Vielfalt der Branche aufzuzeigen und andererseits mit Vorurteilen aufzuräumen: „IT-Arbeit ist mehr als Bits und Bytes. Wir brauchen kommunikative Menschen mit Eigeninitiative.“, fasst Uwe Quiede, Director Corporate Development bei meco, das Engagement zusammen. Und darin sind sich die neuen Bildungspartner einig: Persönliche Kompetenzen wie Selbstständigkeit und geistige Flexibilität sind zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn.