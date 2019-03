Lengenweiler See: Viele Besucher, schlechte Geschäfte

Nach der Umwandlung des Wilhelmsdorfer Naturfreibads Lengenweiler See zu einer Badestelle wurde dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein erster Erfahrungsbericht nach der Umstrukturierung vorgelegt. Im Gegensatz zu einem gemeindeeigenen Freibad muss bei einer Badestelle keine Badeaufsicht während der kompletten Öffnungszeiten gestellt werden. Im Gegenzug wird auch kein Eintritt verlangt. Jeder Badegast nutzt das Gelände und das Seewasser auf eigene Gefahr. Die Gemeinde erhoffte sich Einsparungen in Höhe von 30 000 Euro. Zahlen wurden in der Sitzung nicht genannt.

Nach dem im März 2018 beschlossenen Konzept wurde der vorhandene Kiosk an die Illmenseer Firma PVM Service verpachtet. Deren Personal übernahm die Reinigung der Liegewiese, der Badekabinen, Duschen und Toiletten. Im Gegenzug durfte sie im Kiosk Getränke-, Kaffee- und Suppenautomaten aufstellen, an denen sich die Badegäste versorgen konnten. Ergänzend dazu hat der Bauhof der Gemeinde täglich vor Beginn des Badebetriebs kontrolliert, ob das Gelände in einwandfreiem Zustand ist. Auch das Rasenmähen, Schneiden der Hecken und weitere Unterhaltungsarbeiten wurden von der Gemeinde übernommen.

Jeder hat noch den wunderschönen Sommer des vergangenen Jahres im Gedächtnis. Laut Bürgermeisterin Sandra Flucht konnten überdurchschnittlich viele Badegäste am Lengenweiler See beobachtet werden. „Wir von der Gemeinde waren sehr zufrieden“, zog Flucht ein Resümee. Eine etwas andere Sichtweise zum geschäftlichen Erfolg legte Tobias Kubenz von dem Unternehmen PVM Service dar. Er ist verantwortlich für den Betrieb des Seefreibads Illmensee, des Höhenfreibads Heiligenberg und seit letzter Saison der Badestelle Lengenweiler See. Das Geschäftskonzept für Wilhelmsdorf wurde erstmals erarbeitet, legte Kubenz dar. Entsprechend wichtig sei es, aus den bisherigen Erkenntnissen zu lernen.

„Die Resonanz für unsere Angebote an den Automaten war nicht optimal“, umschrieb der Firmenvertreter seine Erfahrungen. In der ganzen Saison wurden gerade einmal 320 Flaschen Mineralwasser am Automat gezogen. Verglichen mit der Zahl der Badegäste sei das ein sehr schlechtes Ergebnis. „Wir sind mit den Finanzen nicht zufrieden“, wird beklagt. Aber vor dem Hintergrund, dass Erfahrungswerte für einen solchen Betrieb noch weiter gesammelt werden sollten, „ist meine Firma auch in dieser Saison wieder mit dabei“, sagte Tobias Kubenz. Und da auch die Gemeinde den Vertrag nicht aufgelöst hat, werden die Illmenseer Dienstleister weiterhin an Bord sein. Als Verbesserung wird überlegt, den Eisautomaten, der bisher im Illmenseer Bad steht, an den Lengenweiler See zu stellen. Außerdem sollen die Hinweisschilder optimiert werden. „Dann geht das wirtschaftliche Ergebnis eher in Richtung Null“, hofft Kubenz.

Verbesserungsbedarf wurde im vergangenen Jahr auch bei der Erledigung der Reinigungsarbeiten gesehen. „Ab Juli fanden wir dann einen guten Rhythmus“, blickte Kubenz zurück. Es habe aber immer wieder Probleme mit der Außendusche gegeben, da oft viel Sand und Dreck im Becken beseitigt werden musste. „Das war sehr zeitaufwändig.“ Auch die Reinigung der Umkleidekabinen sei von der Bauweise her nicht ganz einfach. Möglicherweise müssten hier verbessernde Arbeiten angesetzt werden, wurde in der Sitzung überlegt.

Insgesamt glauben die Illmenseer Dienstleister bei allen angesprochenen Problemen, dass sie für die Badegäste an der neuen Badestelle eine hohe Qualität geliefert haben. Bürgermeisterin Flucht zeigte sich erfreut darüber, dass es in diesem Jahr weitergeht, obwohl das wirtschaftliche Ergebnis aus Sicht der Firma nicht optimal gewesen sei. Die Gemeinderäte nahmen den Bericht zustimmend zur Kenntnis.